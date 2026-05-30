La Casa Blanca reitera el buen estado de salud del que goza Trump: cognitivamente bien y una "edad cardíaca" 14 años menor

Los detalles Un informe médico realizado por el doctor de la Casa Blanca ha señalado que el presidente estadounidense se encuentra en un estado de salud "excelente" a sus 79 años.

Un informe médico de la Casa Blanca confirma que Donald Trump, pese a los rumores sobre su salud, goza de un estado "excelente" tanto físico como cognitivo. Según el médico Sean Barbabella, la salud cardiovascular de Trump es comparable a la de alguien 14 años más joven. La evaluación, realizada en el centro médico militar Walter Reed, mostró una función cardíaca normal y una puntuación perfecta en la prueba cognitiva MoCA. Los moretones en sus manos se atribuyen a apretones de manos y uso de aspirina. Una leve hinchazón en las piernas es la única anomalía mencionada. Trump, que se abstiene de alcohol y tabaco, pesa 101,6 kilos y mide 1,90 metros.

Donald Trumpgoza de un estado de salud "excelente". Así lo ha aseverado un informe médico de la Casa Blanca que reitera el buen estado físico y cognitivo del presidente estadounidense pese a la preocupación y rumores sobre el mismo después de, entre otros aspectos, verle habitualmente moratones en sus manos.

Según el documento elaborado por el el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, la salud cardiovascular del republicano equivale a la de una persona 14 años más joven, es decir de 65 años, cuando Trump celebrará este junio su 80º cumpleaños.

Los resultados de la evaluación, realizada el 26 de mayo en el centro médico militar Walter Reed, destacan además una función cardíaca normal, sin evidencia de insuficiencia cardíaca ni otras afecciones cardiovasculares significativas así como un estado de salud "excelente" y cognitivamente pleno.

El médico personal asegura que Trump obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment (MoCA), mientras que los análisis de laboratorio y un ecocardiograma mostraron resultados dentro de los parámetros normales, según la evaluación difundida por la Casa Blanca.

Por otro lado, el informe también se ha hecho eco de los moretones que se han visto en las manos de Trump durante los últimos meses y que han generado un gran revuelo. Barbabella ha atribuido esta situación a una combinación de frecuentes apretones de manos y al uso diario de aspirina como parte de un régimen preventivo cardiovascular, descartando que sean señal de un problema médico más grave.

Es más, la principal anomalía médica mencionada por el médico presidencial es una leve hinchazón en las piernas causada por insuficiencia venosa crónica, una condición considerada común y benigna en personas mayores de 70 años.

Por último, el informe subraya asimismo la prolongada abstinencia del mandatario del alcohol y el tabaco, hábitos que Barbabella señaló entre los factores que favorecen su actual estado de salud. El republicano, cercano a cumplir los 80 años, pesa unas 224 libras (101,6 kilos) y mide 6 pies y 3 pulgadas (1,90 metros), de acuerdo con los detalles de la prueba.

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