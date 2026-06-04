Cuba se asfixia entre basura: el bloqueo energético de EEUU provoca casi una emergencia sanitaria

¿Por qué es importante? Desde el bloqueo de EEUU, la crisis de combustible ha impedido que el servicio de recogida de basura funcione con regularidad. Por eso, en algunos barrios los propios cubanos se han organizado para limpiar las calles.

En Cuba, la acumulación de basura se ha vuelto crítica, casi una emergencia sanitaria, exacerbada por el bloqueo energético de Estados Unidos. La crisis de combustible ha paralizado el servicio de recogida de basura, dejando a La Habana y otras ciudades sumidas en montones de desechos, y los residentes han comenzado a organizarse para limpiar las calles. Esta situación se agrava con la inminente salida de Visa y Mastercard del país, lo que complica aún más el escenario económico. Según la televisión cubana, estas medidas forman parte de la estrategia del presidente Donald Trump para presionar al pueblo cubano.

En Cuba llevan meses viviendo entre montones de basura. Desde el bloqueo energético de Estados Unidos, la situación es insostenible, se ha convertido en casi una emergencia sanitaria.

Vehículos que sortean montones de basura o niños que se reúnen a escasos metros de ellos, como si fuesen un elemento más de la ciudad y donde campan a sus anchas enjambres de moscas y mosquitos que pueden portar enfermedades.

Cuba se ha convertido en un vertedero gigante donde cada día se acumulan más y más desechos. La situación es realmente preocupante en La Habana, donde ya se nota el hedor y se teme la llegada de las altas temperaturas del verano. "Hay que buscar una solución para la basura en otro lugar", pide una mujer.

Desde el bloqueo energético de Estados Unidos, la crisis de combustible ha impedido que el servicio de recogida de basura funcione con regularidad. Por eso, en algunos barrios los propios cubanos se han organizado para limpiar las calles.

A los problemas de salubridad y a la crisis energética, se suma ahora otro más: a partir del sábado las estadounidenses Visa y Mastercard dejarán de operar en el país. "Se hace ilícito e insostenible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana", han informado desde la televisión del país.

Según aseguran, es parte de la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, para asfixiar al pueblo cubano.

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