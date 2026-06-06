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Por su 95 cumpleaños

Cuba advierte a Trump en la reaparición en público de Raúl Castro tras su imputación: "Raúl es Cuba y Cuba no se toca"

¿Qué ha dicho? El presidente cubano ha descrito al hermano de Fidel como un guía ""una patria que vive horas cruciales, amenazada como nunca antes por el imperialismo".

Raúl Castro, con Díaz-CanelRaúl Castro, con Díaz-CanelEuropa Press
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Raúl Castro ha hecho acto de presencia en público en la que es su primera aparición ante la gente desde que EEUU le imputase por el derribo de dos aviones civiles en 1996 en aguas internacionales. El expresidente de Cuba ha asistido a un acto en homenaje por su 95 cumpleaños, en el que ha sido agasajado por Miguel Díaz-Canel, actual líder del país.

"Raúl es Cuba y a Cuba no se la toca", ha afirmado el presidente cubano. "No se toca mientras quede alguien con vida par poner un escudo donde el enemigo pretenda poner una bala", ha insistido.

Todo, en una ceremonia en el Teatro Karl Marx de La Habana, donde el mandatario ha descrito al hermano de Fidel como un guía nacional para "una patria que vive horas cruciales, amenazada como nunca antes por el imperialismo". La isla, desde enero, está sumida en un bloqueo por parte de EEUU que tiene al país totalmente asfixiado.

"En los cinco primeros meses del año, Cuba solo ha recibido un barco de combustible de los 40 que habría demandado en ese periodo", ha remarcado Díaz-Canel.

Ha recordado, posteriormente, esa segunda orden ejecutiva de EEUU del mes de mayo que dice está "cargada de amenazas, de sanciones, decomisos, multas a cualquier empresa, banco institución o persona que invierta o comercien en Cuba".

Díaz-Canel ha terminado su discurso con un llamamiento a la paz y al diálogo: "Cuba ni provoca, ni agrede ni desafía".

"Seguimos apostando por un clima de entendimiento con EEUU sobre la base del respeto mutuo, a pesar de nuestras diferencias, como se demostró que sí es posible", ha concluido.

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