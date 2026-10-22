¿Cuándo son las próximas elecciones presidenciales en Argentina?

En Argentina se celebran elecciones cada dos años: cada cuatro años, tienen lugar las elecciones presidenciales y las legislativas, cada dos, una vez coinciden con las presidenciales y la siguiente ocurren a mitad de mandato.

El ultra Javier Milei, presidente de Argentina, visita España. Lo hace después de haber sido referente para muchos partidos de la derecha española, pero ahora 'escondido' entre la mayoría de los líderes. Sólo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido un encuentro oficial con el mandatario argentino, del que se sabe poco: las únicas imágenes que se conocen son las que ha publicado el Gobierno regional, sin sonido, después de un encuentro sin cámaras ni prensa acreditada.

Y es que en plena precampaña hacia las elecciones generales que se celebran en nuestro país, Milei vino a apoyar a la ultraderecha pero la ultraderecha no ha puesto mucho interés en reunirse con él. Santiago Abascal lo ha evitado a toda costa, aunque finalmente han hecho una videollamada durante la visita del argentino, que ha aprovechado para verter serios insultos sobre el presidente del Gobierno, al que ha llegado a llamar dictador y delincuente.

La precampaña en España se ha agitado con esta visita, y ha levantado cierto interés sobre qué ocurrirá con él próximamente. ¿Ganará las siguientes elecciones en su país? En Argentina se celebran elecciones cada dos años: cada cuatro tienen lugar las presidenciales, de las que sale elegido, evidentemente, el presidente. Pero cada dos años se celebran elecciones legislativas, en las que se va renovando parte de la Cámara de Diputados de la Nación —la equivalente al Congreso— y parte del Senado. Son unas elecciones similares a las 'midterms' de Estados Unidos.

Las últimas legislativas presidenciales tuvieron lugar en 2023, a la vez que las legislativas, en las que se renovaron 130 diputados y un tercio del Senado, y que las elecciones al Parlasur. En noviembre de 2023, Milei ganó los comicios, después de una segunda vuelta en la que el ultra obtuvo una ventaja de cerca de tres millones de votos. Dos años después, tuvieron lugar las legislativas, esas que tienen lugar a mitad de mandato también, y en las que Milei consiguió suficiente mayoría como para poder sacar adelante sus medidas. Esas elecciones tuvieron lugar en octubre de 2025, cuando se renovaron 125 diputados y 24 senadores.

Cuándo son las próximas elecciones

Entonces, ¿cuáles serán las siguientes elecciones en Argentina? En 2027 está previsto que se celebren de nuevo elecciones presidenciales y también legislativas. Siguiendo el calendario ordinario, primero tendrían lugar las elecciones PASO (unas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), que deberían celebrarse el segundo domingo de agosto, por lo que serían el 8 de agosto de 2027.

Después de esto, habrían de celebrarse las elecciones presidenciales en los dos meses anteriores al final del mandato actual, que comenzó el 10 de diciembre de 2023, por lo tanto, al menos la primera vuelta tendría que tener lugar en octubre. En el caso de que en esta primera ocasión no haya un vencedor claro, se celebraría el 'balotaje' o segunda vuelta, únicamente entre las dos fórmulas más votadas, en los 30 días posteriores a la primera vuelta.

Actualmente, las últimas encuestas apuntan a un empate técnico entre La Libertad Avanza, el partido de Milei, y el peronismo, si bien un 60% de los argentinos desaprueba la gestión del actual mandatario. Los datos, extraídos de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad San Andrés, muestran que uno de cada cinco argentinos todavía no sabe a quién elegirá en las próximas elecciones, mientras que un 5% asegura que votará en blanco y un 4%, que se abstendrá.