¿Cuáles son las regiones de Ucrania que Rusia quiere adherirse? Cuatro puntos que el Kremlin pone sobre la mesa

En las conversaciones de paz en Riad, las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia discuten la posible cesión de territorios ucranianos a Rusia. Trump indicó que ya se está negociando qué regiones deberían cambiar de manos, aunque no aclaró si estos temas se han tratado con Ucrania o Rusia. Según el diario ruso 'Komer-sant', Putin exige Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón, además de Crimea, a cambio de no reclamar Odesa. Sin embargo, el Kremlin no planea firmar ningún acuerdo al finalizar las negociaciones. Las conversaciones han sido extensas y, aunque no han concluido en un acuerdo, los diplomáticos destacan la importancia de mantener el diálogo.