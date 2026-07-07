Venezuela, entre cuerpos apilados y sin reclamar: denuncian entierros de cadáveres sin identificar en el estado de La Guaira

Un miembro del equipo de rescate hace señas a sus compañeros durante una búsqueda entre los escombros de los edificios dañados por los terremotos en La Guaira, Venezuela.

Los detalles Tres semanas después de los terremotos, los venezolanos desentierran a sus seres queridos sin ayuda estatal. Mientras, en el cementerio de La Guaira entierran cuerpos no identificados.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron al norte de Venezuela el 24 de junio han causado graves daños en viviendas, infraestructuras y pérdidas humanas significativas. Según el Parlamento, hay 3.535 muertos y 16.740 heridos, mientras que 6.462 personas han sido rescatadas. Unicef reporta que 38 hospitales y 432 colegios en Caracas sufrieron daños. La iniciativa 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' registra más de 30.000 personas no localizadas. En La Guaira, se han recuperado 2.400 restos mortales. Un cementerio improvisado llamado La Esperanza, ha cavado tumbas para más de 150 víctimas sin identificar... Venezuela ha solicitado ayuda al PNUD y mantiene diálogos con EE.UU. para la reconstrucción del país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, coordina esfuerzos con el Comando Sur de EE.UU. y busca cooperación internacional para la recuperación.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros. Según el último boletín del Parlamento, la cifra de muertos asciende a 3.535 personas y el número de heridos se sitúa en 16.740. Por su parte, el nuevo balance de personas que han sido rescatadas es de 6.462, un dato que no ha variado desde el pasado jueves, y 17.854 han perdido su vivienda, un total que ha seguido subiendo.

Las autoridades, que pusieron a disposición un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan este dato desde el 25 de junio, un día después de los sismos, cuando hablaron de 157 personas con paradero desconocido. El último balance ofrecido por Unicef habla al menos 38 hospitales y 432 colegios han sufrido daños en Caracas tras el doble terremoto.

Los equipos de rescate recuperan el cadáver de una víctima de un edificio derrumbado durante los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela.

Por su parte, la iniciativa ciudadana 'Desparecidos Terremoto Venezuela' registra hasta ahora más de 30.000 personas a las que no se han podido localizar. Hasta este lunes, un total de 231 cuerpos de víctimas no han sido reclamados en la devastada región venezolana de La Guaira, según el gobernador del estado, José Alejandro Terán, que dijo haber recuperado unos 2.400 restos mortales que han sido "identificados con la más alta tecnología forense y equipos de última generación" y advirtió que los que no sean reclamados serán llevados al cementerio conocido como La Esperanza "para su inhumación". El mandatario regional negó que haya fosas comunes y, en cambio, aseveró que son "individuales para cada uno" de los fallecidos con una cruz y una placa de identificación.

"Cuando aparezca algún familiar queriendo identificar a los cuerpos que allí estamos inhumando, lo va a poder hacer con todo el apoyo de nuestros especialistas", aseguró Terán que destacó que esto se ha hecho "siguiendo todos los protocolos internacionales, bajo la supervisión de la Cruz Roja". Aunque según informan varios testigos, centenares de víctimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas abiertas recientemente y por la emergencia en un cementerio municipal de La Guaira. Un trabajador de La Esperanza, que pidió anonimato, relató que entre el sábado 27 de junio y el miércoles 1 de julio llegaron unos 10 camiones con cadáveres, por lo que estima que al menos 800 personas han podido ser enterradas en el lugar.

Los equipos de rescate se encuentran desplegados en todo el país. En total, 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, mientras que 27.930 voluntarios registrados colaboran en tareas de rescates y remoción de escombros. En La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto, se registran largas filas para recibir comida y medicinas, aumento de maquinaria para la retirada de escombros y cada vez menos operaciones de rescate de cuerpos. En paralelo, familiares de víctimas piden desde la zona cero que se pare la demolición de los edificios al borde del colapso, tras argumentar que todavía quedan cuerpos por recuperar, mientras el balance de fallecidos sube diariamente entre 200 y 300. Tras los dos grandes terremotos del 24 de junio, Venezuela ha registrado 1.048 réplicas. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó en las últimas 24 horas más de una decena de sismos, con magnitudes comprendidas entre 2,9 y 2,5.

Ayuda humanitaria Venezuela pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que se quedaron sin casa. Los más de 3.000 rescatistas internacionales, empezaron su fase de retirada durante el fin de semana ante la poca probabilidad de encontrar gente con vida bajo los escombros transcurridos tantos días, aunque algunos equipos se han quedado para ayudar en la recuperación de cadáveres.

Los equipos de rescate registran los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó este lunes Venezuela para coordinar la cooperación de cara a la reconstrucción del país tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, para lo que se reunió con la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez, y otras autoridades de Caracas. Ambos países trabajan en una "nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada" en la región devastada de La Guaira (norte, aledaña a Caracas).

El encuentro tuvo también como objetivo "coordinar operaciones de rescate, asistencia humanitaria y logística". Desde entonces, el Gobierno interino encabezado por Rodríguez ha colaborado estrechamente con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para asuntos como la apertura de sectores estratégicos venezolanos como el petrolero, el minero y el eléctrico al capital extranjero.

El jueves, Rodríguez aseguró que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de EEUU y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción. También dijo que su Gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación", además de "líneas de créditos" para Venezuela.

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