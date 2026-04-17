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Trump y sus locuras

El cortocircuito de Trump al apoyar a los pequeños comercios: "¿Qué es una tienda de barrio? Nunca he oído ese término"

¿Qué ha dicho? "Sé lo que es una tienda de la esquina, pero nunca he oído describirla así: una tienda de la esquina. ¿Quién demonios escribió eso?", ha preguntado con enfado el presidente de los EEUU tras no reconocer un término en el discurso que estaba leyendo.

El cortocircuito de Trump al apoyar a los pequeños comercios: "¿Qué es una tienda de barrio? Nunca he oído ese término"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido en alguna ocasión que en política se protagonizan momentos ridículos. Todos tenemos en mente, todavía, un momento muy reciente y algo más que ridículo: la celebración del Día de Pascua en la que Trump se unió al Conejo de Pascua mientras hablaba de arrasar Irán. Pero este viernes nos ha dejado una nueva situación para el recuerdo: Trump no sabe qué es una "tienda de la esquina".

Parece que Trump ha sufrido un cortocircuito mental. Ha demostrado dos cosas. La primera que no conoce los pequeños comercios de los barrios tradicionales, pues antes de presidente de los EEUU era magnate, sonando a clasista. La segunda, que no escribe sus discursos.

Porque todo ha sucedido mientras dedicaba unas palabras a los pequeños negocios, cuando leía un discurso para reconocer que "las tiendas de la esquina" se enfrentan a muchos problemas económicos. "Millones de pequeñas empresas estadounidenses, incluidas las tiendas de la esquina", ha empezado diciendo Trump. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque él mismo se ha interrumpido para preguntar: "¿Qué es una tienda de barrio? Nunca he oído ese término".

Y esto no ha quedado aquí, porque tras dejar patente su desconocimiento, el presidente de los EEUU ha dado paso a su natural verborrea y enfado lingüístico. "Sé lo que es una tienda de la esquina, pero nunca he oído describirla así: una tienda de la esquina. ¿Quién demonios escribió eso?", ha sentenciado.

Y es que, con Donald Trump, cada momento puede esconder una sorpresa. Mientras en la guerra de Oriente Medio, el presidente de los Estados Unidos sigue a sus cosas. Con sus actos de política interna.

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