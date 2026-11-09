El recado de León XIV a Milei por su motosierra: "La economía debe estar al servicio de la persona y no al revés"

Los detalles El pontífice ha reclamado en un discurso en el que estaba presente el presidente argentino la necesidad de proteger a los jubilados y las personas discapacitadas, dos sectores castigados por los recortes de Milei.

En su visita a Argentina, León XIV ha enviado un mensaje a Javier Milei, poniendo fin a casi 40 años sin presencia papal en el país. En su discurso en el antiguo Centro Cultural Kirchner, ahora Palacio Libertad, el papa destacó la importancia de la justicia social y el apoyo a la educación, cuestionando las políticas de ajuste del presidente Milei, conocidas como la 'motosierra'. Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Milei ha implementado medidas para reducir el Estado, afectando a programas sociales y sectores vulnerables. León XIV pidió atención especial a familias, jubilados y trabajadores afectados por estas políticas.

León XIV ha mandado un recado a Javier Milei en su visita a Argentina, que ha comenzado este domingo poniendo fin a la etapa de casi 40 años de ausencia papal en el país. En un discurso realizado, el pontífice ha reclamado justicia social y apoyo a la educación poniendo en entredicho la conocida 'motosierra' del presidente argentino.

El papa ha realizado el discurso ante el propio Milei en el auditorio del antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), rebautizado por el líder ultraderechista como Palacio Libertad. Allí, León XIV ha pedido para Argentina justicia social y apoyo a la educación y la investigación, así como la necesidad de proteger a los jubilados y las personas discapacitadas, precisamente los sectores más afectados por la motosierra de Javier Milei.

"La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", ha afirmado el pontífice durante su intervención.

Milei llegó a la Presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de imponer equilibrio fiscal y reducir la inflación. Para ello, puso en marcha políticas públicas encaminadas a reducir el Estado, los programas sociales, las pensiones y la financiación de la educación y salud públicas. Lo que él mismo llamó, con orgullo, la 'motosierra'.

Desde entonces, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título 'La Argentina que recibe al papa'.

En definitiva, la clase media argentina ha sido la más golpeada por las políticas de ajuste, que han impactado en programas de derechos humanos, mujeres, jubilados, educación, infancias y colectivos vulnerables, como las personas discapacitadas.

Y precisamente a todos esos sectores hizo referencia León XIV durante su discurso: "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aún trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar". Por ello, concluyó solicitando "especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", así como a "la medicina, la educación, la producción y la investigación".

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