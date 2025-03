El Consejo Superior de la Magistratura francesa denuncia que los jueces de la sentencia de Le Pen reciben amenazas personales

Los jueces de la sentencia de Le Pen han sido objetivo de amenazas personales desde que se ha conocido. Lo denuncia el Consejo Superior de la Magistratura francesa, el órgano que garantiza la independencia judicial. Y condena las declaraciones de los políticos que cuestionan la validez del veredicto.

En un comunicado, el consejo expresó su preocupación por las virulentas reacciones a la decisión, diciendo que esas reacciones podrían poner en duda la independencia del poder judicial.

La jefa del partido Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, fue inhabilitada para postularse a ningún cargo público durante cinco años tras ser declarada culpable el lunes de malversación de fondos.

"Este juicio montado por nuestros rivales políticos se basa en argumentos que no se sostienen. Es solo una diferencia de criterio administrativa con el Parlamento Europeo. No hay enriquecimiento personal. No hay corrupción", ha afirmado Le Pen en una entrevista con la cadena TF1.

Además, el abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, ha anunciado que apelará la condena por malversación de fondos públicos en el Parlamento Europeo. que la inhabilita para las elecciones de 2027. No solo eso, sino que ha señalado que solicitará formalmente que la apelación de su cliente se presente antes del 2027, año de la próxima campaña presidencial, y ha expresado que Le Pen está conmocionada por la decisión del tribunal.