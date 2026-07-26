Otro farol más de Trump: EEUU detiene sus ataques sobre Irán tras quedarse sin misiles defensivos

¿Qué está pasando? A pesar de que dijo que estaban listos para un "ataque masivo" sobre el país persa, desde Estados Unidos afirman que su Ejército se ha quedado sin defensas. Eso sí, han endurecido su bloqueo en Ormuz.

Donald Trump anunció estar listo para un ataque masivo sobre Irán, intensificando las tensiones en Oriente Medio tras el colapso del acuerdo nuclear. Sin embargo, Estados Unidos ha detenido sus ataques debido a la falta de misiles defensivos necesarios para contrarrestar las ofensivas iraníes. En respuesta, han reforzado el bloqueo en el estrecho de Ormuz, desviando 12 mercantes para aumentar la presión económica sobre Irán. Esta región sigue siendo un punto crítico, con el tráfico marítimo reducido en un 60% tras el doble bloqueo de Irán y Estados Unidos. El conflicto sigue afectando el precio global de la energía.

"Estamos listos para actuar. Estamos preparados para lanzar un ataque masivo sobre Irán". Eso fue lo que dijo Donald Trump. Eso fue lo que afirmó, con rotundidad, el presidente de Estados Unidos. Una amenaza en toda regla. Un aviso claro y conciso ante la escalada en Oriente Medio después de que el acuerdo con los persas quedara en papel mojado. Ahora, según apuntan desde EEUU, el republicano se lanzó todo un triple desde el logo que no ha tocado ni el aro.

Porque los norteamericanos han detenido sus ataques contra Irán. Porque, después de semanas y semanas de bombardeos y ofensivas, han cortado el grifo del fuego sobre Teherán y sobre los objetivos que se marcaron en el Golfo. El motivo, que se han quedado sin defensas.

Así lo afirman varios medios estadounidenses, que apuntan a que el Ejército de Trump se ha quedado sin misiles defensivos que les permitan contrarrestar todo lo que les lancen desde Irán como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

Lo que sí que han hecho, ante la pausa en los ataques por aire, es endurecer todavía más el bloqueo en Ormuz a los buques que pretendan llegar a Irán.

Según dicen, han desviado a otros 12 mercantes que tenían como objetivo desembarcar en el país que, casi cinco meses después del comienzo de los ataques, sigue como al comienzo bajo el régimen de los ayatolas teniendo ahora un líder supremo más joven y habiendo bloqueado Ormuz para encarecer el precio de la energía en todo el mundo.

Porque es la gran zona de conflicto y la clave de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio. Según cuentan los iraníes, una mina ha explotado al paso de un petrolero a eso del mediodía, después de que según dicen "se desviase de la ruta especificada por Irán".

El tráfico en Ormuz sigue estando en mínimos históricos entre el doble bloqueo impuesto por Irán y Estados Unidos. Los datos de MarineTraffic mostraron que el tráfico a través del estrecho de Ormuz se redujo el viernes a tan solo seis cruces confirmados, lo que representó una disminución del 60% con respecto al día anterior.

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