Un cohete de la empresa aeroespacial de Bezos explota tras una "anomalía" durante una prueba en tierra en Florida

Fuego y humo se elevan desde la plataforma de lanzamiento del cohete New Glenn de Blue Origin mientras explota durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida

El contexto El incidente se produce apenas semanas después de otro problema con un lanzamiento comercial de New Glenn, cuando una falla en uno de los motores dejó un satélite en una órbita incorrecta, lo que derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, enfrentó un nuevo contratiempo al explotar su cohete New Glenn durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida. La explosión, ocurrida durante un encendido estático, no dejó heridos, ya que todo el personal fue evacuado. Este cohete estaba destinado a futuras misiones de despliegue de satélites, incluyendo proyectos de internet espacial de Amazon. El incidente se suma a un reciente fallo en un lanzamiento comercial que dejó un satélite en una órbita incorrecta, lo que provocó una investigación de la FAA. Blue Origin compite con SpaceX, líder en el mercado de lanzamientos pesados.

La empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos, sufrió la explosión de uno de sus cohetes New Glenn durante una prueba en una plataforma de lanzamiento en Florida (EEUU), en un nuevo revés para la compañía en su competencia con SpaceX.

La explosión ocurrió la noche del jueves en Cabo Cañaveral durante una prueba de encendido estático ('hot fire test'), una maniobra previa a futuros lanzamientos orbitales.

Blue Origin confirmó que se registró una "anomalía", aunque aseguró que todo el personal fue evacuado y no hubo heridos. El cohete New Glenn estaba previsto para participar en próximas misiones de despliegue de satélites, incluidos aparatos de la red de internet espacial de Amazon, proyecto impulsado también por Bezos para competir con Starlink, de SpaceX.

El incidente se produce apenas semanas después de otro problema con un lanzamiento comercial de New Glenn, cuando una falla en uno de los motores dejó un satélite en una órbita incorrecta, lo que derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Blue Origin desarrolla el cohete New Glenn desde hace casi una década con el objetivo de competir en el mercado de lanzamientos pesados dominado por SpaceX, empresa de Elon Musk, cuyos vehículos Falcon y Starship lideran actualmente las misiones comerciales y gubernamentales en Estados Unidos.

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