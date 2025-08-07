Cinco muertos y 24 heridos tras la rotura de un puente colgante en China

El contexto Uno de los cables que sujetaban el puente colgante se rompió, inclinándolo y, en consecuencia, provocando la caída de 29 personas al río. No estaba a gran altura, pero la fuerte corriente empeoró el incidente.

Al menos cinco personas han muerto y otras 24 han resultado heridas este miércoles, después de que uno de los cables de un puente colgante en un área turística del oeste de China se rompiera, provocando la caída de varios visitantes a un río. El incidente tuvo lugar a las 18:18 horas en el área escénica de Xiata, ubicada en el condado de Zhaosu, en la región autónoma de Xinjiang.

Según las autoridades locales, dos de los heridos, en estado grave, tuvieron que ser trasladados inmediatamente al hospital para recibir atención médica y ya se encuentran estabilizados.

La rotura del cable provocó que el tablero del puente se inclinara y con ello, cayeron 29 personas al río. Tal y como se puede ver en redes sociales chinas, el puente no estaba a gran altura, pero la corriente del río en ese tramo es fuerte, lo que podría haber contribuido a empeorar el accidente.

Cabe destacar que Xinjiang es un destino predilecto entre los turistas por sus paisajes naturales, pero, por el momento, Xiata permanecerá cerrado mientras investigan las causas del trágico accidente.