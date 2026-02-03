Noruega no quiere a la princesa Mette-Marit como reina: la mitad de los noruegos cree que no debería reinar

Los detalles Tras las últimas revelaciones sobre la amistad de la princesa con el pederasta millonario Jeffrey Epstein, un sondeo difundido por el canal de televisión 'TV2' revela que un 47,6 % de la población noruega se opone a que sea reina.

El 25 de agosto de 2001, Mette-Marit se casaba en la capital noruega (Oslo) con el príncipe heredero Haakon Magnus, convirtiéndose así en princesa heredera consorte, estando llamada a ser en un futuro, la siguiente reina consorte de Noruega.

Sin embargo, ahora su reinado se encuentra bajo la lupa de los noruegos desde que se revelase su amistad con el pederasta millonario estadounidense Jeffrey Epstein, según los nuevos documentos que ha publicado este pasado viernes, 31 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tanto es así que la princesa se ha visto obligada a pedir disculpas.

De este modo, casi la mitad de los noruegos (47,6%) cree que la princesa Mette-Marit no debe convertirse en reina en un futuro, según un sondeo difundido este martes por el canal de televisión 'TV2'; mientras que el 28,9% de los encuestados defiende que sí puede serlo.

Por otro lado, y de acuerdo con esa encuesta, el 33,1% muestra muy poca confianza en Mette-Marit y el 16,8 %, poca. El 70 % de los noruegos cree que la monarquía se ha debilitado en el último año, en el que ha afrontado varios escándalos.

Los correos entre Mette-Marit y Epstein

Según los documentos publicados este pasado viernes por el organismo estadounidense, Mette-Marit visitó en 2013 la casa de Epstein en Palm Beach (EEUU), una de las propiedades en las que abusó de niñas menores de edad, según la Fiscalía, y mantuvieron el contacto hasta un año después.

La princesa aparece nombrada casi 1.000 veces en multitud de folios con correos que muestran una relación más que cercana entre los dos, incluso llegaron a verse en varias ocasiones. Su relación, según revelan estos correos, tenía un tono amistoso y de cercanía que rozaba incluso el flirteo: "Siempre me haces sonreír... me haces cosquillas en el cerebro".

Su relación, según estos documentos, comenzaría en enero de 2011, cuando ella tenía 37 años y él, 58. Desde ese momento, los mensajes entre ambos fueron continuados: "París es bueno para el adulterio", le llegó a decir Mette-Marit al magnate.

"Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era", señaló en un escrito Mette-Marit, lamentando su "escaso juicio" y mostrando "vergüenza", escribía la princesa noruega a modo de disculpas cuando se descubrieron estos últimos documentos.

Según revelan también algunos medios, la princesa ya se había disculpado públicamente en 2019, cuando se supo que se había visto con Epstein en varias ocasiones.

El primer ministro, Jonas Gahr Støre, reiteró la víspera que espera que Mette-Marit dé más aclaraciones, y varias organizaciones de las que la princesa es protectora, como la sección noruega de la Cruz Roja, han convocado reuniones sobre el caso.

El juicio a su hijo Marius Borg Høiby

Los problemas, sin embargo, no acaban para la princesa ya que su hijo Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon, afronta desde este martes un juicio en Oslo en el que está acusado de varios casos de violación y maltrato.

Una acusación que incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas parejas mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria, y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

