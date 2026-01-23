El nuevo moratón de Trump que ya no puede justificar con "apretones" de manos: "Me golpeé y me puse un poco de... ¿cómo se llama? Crema"

¿Por qué es importante? Trump ha echado la culpa de los continuos morados en sus manos a la aspirina, de la que es un acérrimo defensor: "Diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero que no la tomen si no quieren tener un pequeño moratón".

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, intentó que el moratón de su mano pasara desapercibido, pero no lo consiguió. Las cámaras cazaron a Trump en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) durante la ceremonia de lanzamiento de la 'Junta de Paz' para Gaza y este intentó explicar las marcas.

En mitad de su momento estrella, ese en el que él pensaba que se estaba convirtiendo en el mayor promotor de la paz mundial, Trump se percató de algo, miró hacia abajo y vio el moratón de su mano. Pero no iba a permitir que la izquierda empañase ese momento, eso jamás, y casi no sacó el brazo de debajo de la mesa.

Sin embargo, había tantos saludos, palmaditas y apretones, que inevitablemente su vista volvía al mismo lugar. Lo hizo varias veces, pero en la cúspide de su vanidad, envuelto en una marea de aplausos, levantó la mano y lo captaron las cámaras. En el último año se le ha visto en varias ocasiones con un moratón en la mano derecha causado por los continuos "apretones" al saludar, según justificaba su portavoz.

En esta ocasión el propio mandatario dio la explicaciones. "Me la golpeé con la mesa. Así que me puse un poco de... ¿cómo se llama? Crema. Me la golpeé", señaló en el camino de regreso a Washington a bordo del avión Air Force One cuando un reportero le preguntó si estaba bien.

Trump echó la culpa a la aspirina, de la que es un acérrimo defensor: "Diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero que no la tomen si no quieren tener un pequeño moratón". La estrategia del republicano es alejar cualquier especulación sobre su salud, sobre todo tras haber criticado tanto al expresidente de EEUU Joe Biden por los achaques de la edad.

Trump cumplió 79 años el pasado 14 de junio. Un mes después la Presidencia estadounidense hizo público un informe médico que especificaba que padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores, pero que concluía que goza de "excelente salud". Por ahora, parece preferir tirar de un buen maquillaje para tapar su lado oscuro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.