El contexto Las delegaciones de Irán y EEUU se reúnen este domingo en Suiza para tratar de avanzar hacia un cese definitivo de las hostilidades tras el estancamiento de la denominada 'Operación Furia Épica'.

Estados Unidos e Irán están a punto de reunirse en Suiza para intentar poner fin a un conflicto que ha durado casi cuatro meses, iniciado con el asesinato de Alí Jamenéi y la cúpula militar de Teherán. Donald Trump presentó esto como una liberación para el pueblo iraní, pero en realidad solo ha traído más ataques y destrucción. El estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial de petróleo y gas, ha sido bloqueado por Irán, causando tensiones económicas. Un memorando de 14 puntos busca una paz frágil que no beneficia ni a Trump ni al pueblo iraní, reflejando la desesperación del presidente estadounidense.

Es cuestión de horas que Estados Unidos e Irán se vean las caras. Este domingo, ambas delegaciones se reunirán en Suiza para tratar de facilitar un acuerdo que ponga fin a casi cuatro meses de un conflicto que, desde el 28 de febrero, ha sido el gran quebradero de cabeza de un tablero político que poco tiene que ver con cómo era antes de la denominada 'Operación Furia Épica'.

Cuatro meses que comenzaron con el asesinato de Alí Jamenéi en el primer día de conflicto. El ayatolá y toda la cúpula militar de Teherán cayeron en cuestión de minutos. Donald Trump aseguró que era el comienzo de la liberación del "valiente pueblo iraní" respecto a un régimen que le ha oprimido durante décadas, pero ese pueblo desde entonces ha visto poca libertad y muchos ataques aéreos que se han cobrado miles de vidas.

Pero si hay una palabra que ha marcado el día a día de estos cuatro meses es Ormuz. Este estrecho, controlado por Irán y del que depende buena parte del comercio mundial, se ha convertido en el centro de todas las miradas, y su bloqueo por parte de Teherán ha sido un enorme quebradero de cabeza para Occidente. Por sus aguas se transportaba hasta el inicio del conflicto el 20% de la producción mundial de petróleo y gas, y el encarecimiento de estas materias tras el bloque iraní ha hecho que los aliados tradicionales de Estados Unidos pierdan la paciencia con Trump. "Ni siquiera se ha conseguido un derrocamiento del régimen iraní, y tampoco la situación económica global ha beneficiado a Donald Trump", explica Mikail Barah, analista y experto en Oriente Medio.

Para explorar un camino hacia la paz, Irán y EEUU se reunieron en Pakistán y acordaron una tregua de dos semanas. Un cese de las hostilidades que, como ya hemos visto sistemáticamente en Gaza, fue violado por Israel, que siguió bombardeando Líbano a diario.

Ahora, con el memorando de 14 puntos, llega una paz frágil que ni supone una victoria real para Trump, ni ayuda a la liberación del pueblo iraní. "Nos quedamos en el peor escenario, con nuestros verdugos fortalecidos en el poder", denuncia la activista iraní Nilufar Saberi. Un principio de acuerdo que refleja la desesperación de un Donald Trump al que ya no le conviene mantener esta guerra.

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