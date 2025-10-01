El buque español 'Furor' se queda bordeando la zona de exclusión por si necesita ofrecer labores de asistencia

El buque de acción marítima 'Furor' zarpó el pasado 26 de septiembre de madrugada del puerto de Cartagena con intención de proteger a la Flotilla tras una serie de ataques con drones, bengalas y productos químicos contra la embarcación.

El buque español 'Furor' no entrará en la zona de exclusión de Israel tras interceptar el Ejército de Netanyahu varios barcos de la Flotilla. Fuentes de Defensa indican a laSexta que el buque se queda bordeando la zona de exclusión por si necesita ofrecer labores de asistencia.

El barco se situó este martes por la noche en la posición que le ordenó el Gobierno de España, fuera de la zona de exclusión establecida por el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Según indicaron, esa zona está a una distancia suficiente para poder cumplir con su cometido de monitorizar y vigilar a la Flotilla.

No podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el Ejército israelí ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia Flotilla.

