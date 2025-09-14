Bombas y destrucción sin descanso: Israel continúa devastando Ciudad de Gaza y arrasa cientos de edificios altos

Los detalles Según el ritmo al que caen las bombas, ya son 50 infraestructuras las que resultan aniquiladas cada día desde principios de septiembre con el objetivo de "acabar con Hamás", asegura el Gobierno israelí.

En un controvertido movimiento, el Gobierno de Israel, bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, ha decidido demoler todos los edificios altos de la Ciudad de Gaza, alegando que albergan "infraestructura terrorista". Desde principios de septiembre, 50 infraestructuras son destruidas diariamente, dejando a miles sin refugio. Las bombas caen cada diez minutos, dificultando la evacuación. Entre los objetivos se encuentran el estadio de fútbol de Gaza y el hospital Al Shifa, este último atacado mientras atendía heridos. La ofensiva ha provocado que 280.000 personas abandonen la ciudad, aunque el portavoz de defensa civil cifra los desplazados en 68.000. Una ciudadana expresa que "no hay ningún lugar seguro en Gaza".

En una nueva y delirante idea israelí, el Gobierno del país liderado por Benjamín Netanyahu decidía destruir todos los edificios altos de la Ciudad de Gaza. Según el ritmo al que caen las bombas, ya son 50 infraestructuras las que resultan aniquiladas cada día.

De esta manera, el Ejército israelí ha dejado a miles de personas sin refugio ni un lugar en el que pasar la noche. Las bombas caen cada diez minutos sobre territorio gazatí y deja poco margen para que los vecinos evacúen las calles.

Por su parte, Israel asegura que su decisión parte de que en estos edificios se esconde "infraestructura terrorista", aunque también arrasan zonas donde haya "cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotirador y antitanque, y recintos de mando y control". A su vez, cientos de tiendas de campaña han sido destruidas durante esta ofensiva.

Entre otros lugares, el estadio de fútbol de Ciudad de Gaza se ha convertido en las últimas horas en el objetivo principal, así como el hospital Al Shifa, atacado mientras llegaban heridos de toda la urbe y cuya ocupación excendía el 300%.

Este mismo domingo, el Ejército exigía la evacuación del barrio Rimal, donde minutos después bombardeaba una gran torre en una zona con mucha población. Todo ello, tal y como aseguran, para acabar con Hamás. En este contexto, este sábado un edificio de al menos 12 plantas, conocido como la torre Nour, era arrasado por los militares.

Así, ya son 280.000 los habitantes que han abandonado Ciudad de Gaza, donde el terror y la muerte se han adueñado de sus calles. Sin embargo, el portavoz de defensa civil asegura que el número real de desplazados es de 68.000. "Cada vez que vamos a un lugar, el Ejército israelí nos ataca. Cada vez que vamos a algún sitio, nos piden que nos vayamos. No hay ningún lugar seguro en Gaza", lamenta una ciudadana.