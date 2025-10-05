Barómetro laSexta | El 58,5% de los encuestados considera desproporcionada la respuesta de Israel al 7 de octubre

Los detalles Los votantes de PP y Vox consideran equilibrada la respuesta de Netanyahu, mientras que en el PSOE y Sumar opinan lo contrario. Los muertos en Gaza son ya más de 67.000, entre los que hay unos 20.000 niños.

A casi dos años del 7 de octubre, Israel continúa bombardeando Gaza, con un saldo de más de 67.000 muertos, incluidos 20.000 niños. Según una encuesta de laSexta, un 58,5% considera desproporcionada la respuesta israelí, mientras que un 41,4% la ve como adecuada tras los atentados de Hamás. Las opiniones varían según la filiación política: votantes de PP y Vox apoyan mayoritariamente la respuesta de Israel, mientras que los de PSOE y Sumar la consideran excesiva. El 63% de los encuestados ve las acciones de Israel como genocidio, aunque el 95% de los votantes de Vox discrepa. Sobre el embargo de armas a Israel, el 51,7% está a favor, principalmente desde la izquierda. Sin embargo, más del 56% se opone a romper relaciones diplomáticas con Israel.

Casi dos años después del 7 de octubre, Israel sigue masacrando Gaza. Sigue atacando y bombardeando. Sigue dejando muertos día tras día. A pesar de que apenas quedan horas para la cumbre de El Cairo, una en la que van a debatir un posible acuerdo por la paz, los israelíes continúan lanzando bombas y misiles y asesinando gazatíes. En apenas 24 horas, han matado al menos a 10 personas en el enclave.

La cifra de muertos ya supera los 67.000, entre los que hay unos 20.000 niños. Una que sigue subiendo y que, según el barómetro de laSexta, considera desproporcionada un 58,5% de los encuestados. En el lado contrario, un 41,4% cree que lo que ha hecho Israel tras los atentados terroristas de Hamás es una respuesta proporcionada.

En cuanto a partidos políticos, de nuevo la diferencia entre votantes de derecha e izquierda es muy clara. Mientras que los simpatizantes de PP y de Vox consideran, por amplia mayoría, que Netanyahu ha obrado en consecuencia tras los ataques terroristas del 7 de octubre, en el PSOE y Sumar la balanza se inclina por lo opuesto.

Los más afines a las ideas de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo consideran que, en un 80,1%, Israel ha respondido en proporción suficiente y que su respuesta ha sido equilibrada. En cuanto a los votantes de Abascal, el porcentaje sube al 86,5%.

Por contra, en las filas de la izquierda opinan que todo ha sido y es desproporcionado. En cuanto a los votantes del PSOE, lo consideran así en un 98,7%. En Sumar, directamente, es el cien por cien.

En cuanto a si es un genocidio o si no lo es, la mayoría de españoles tiene claro que sí, que lo que Israel está haciendo en Gaza es exactamente eso. Así lo valoran casi el 63% de los encuestados en una opinión que, eso sí, no comparten en los votantes de Vox: el 95% no cree que la invasión israelí en Gaza sea un genocidio.

Lo que no está tan claro es si España debe o no vetar el suministro de armas a Israel. Un 51,7% de los españoles está a favor del embargo, con los votantes de izquierdas como bloque clave de este apoyo.

Pero si ahí hay igualdad, donde no existe es en si España debe romper relaciones diplomáticas con Israel. Más del 56% de los encuestados está contra dicha medida, mientras que el 43% sí cree que debería haber esa ruptura. Esta opción la apoyan, mayoritariamente, los votantes de Sumar.

