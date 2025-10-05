La semana comienza con temperaturas veraniegas: Sevilla y Ourense pasarán de los 30 grados

Los detalles Aunque el oeste peninsular registrará temperaturas más cálidas de lo habitual para un mes de octubre, este próximo lunes también habrá pequeños chubascos en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y en el este de Andalucía

A partir de este lunes, las temperaturas subirán en casi todo el país debido a un anticiclón que se desplaza hacia Centroeuropa, provocando la llegada de una masa de aire cálida desde el norte de África. El martes será el día más cálido, con temperaturas inusualmente altas en ciudades como Sevilla (33ºC) y Ourense (30ºC). En el Mediterráneo, especialmente en el sureste peninsular, las temperaturas descenderán y se esperan lluvias leves. A partir del miércoles, se prevé inestabilidad meteorológica con tormentas que afectarán principalmente al Mediterráneo hasta el fin de semana, aunque aún es pronto para determinar su alcance.

A partir de este lunes volverán a subir las temperaturas en casi todo el país gracias al anticiclón que comienza a desplazarse hacia Centroeuropa, lo que propiciará que una masa de aire cálida suba a la península desde el norte de África. Eso sí, el día más cálido será el martes.

Las temperaturas serán más altas de lo habitual en ciudades como Sevilla (33ºC) u Ourense (30ºC) con un día soleado en la mitad norte del país y también en el oeste peninsular.

Ahora bien, bajarán en el Mediterráneo, especialmente en el sureste peninsular (Almería, Murcia, Alicante...) donde se esperan también lluvias durante la madrugada y por la mañana, aunque no serán muy intensas. Pese a ello, las temperaturas rondarán los 25Cº.

No obstante, a partir del miércoles habrá más inestabilidad meteorológica. Por el momento, se espera un episodio de tormentas desde últimas horas del miércoles y madrugada del jueves hasta el fin de semana afectando sobre todo las regiones del Mediterráneo, aunque todavía es pronto para conocer bien la extensión y los acumulados que se podrían llegar a recibir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.