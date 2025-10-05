Israel sigue bombardeando Gaza y mata al menos a 10 personas en vísperas de las negociaciones en El Cairo

Sí, pero... A pesar de que los israelíes informaron de que pasaban a maniobras defensivas, sus disparos acabaron con la vida de cinco gazatíes que se dirigían a sus casas. Otras cinco, asesinadas al tratar de volver a Ciudad de Gaza.

Israel continúa con sus bombardeos en Gaza, a pesar de las inminentes negociaciones para un alto el fuego. En vísperas de la cumbre en El Cairo, las fuerzas israelíes mataron al menos a 10 personas en otra noche de ofensivas. Cinco murieron a tiros mientras regresaban a sus casas, y otros cinco en ataques al intentar volver a Gaza desde el sur del enclave. A pesar de la orden de cese de ataques y las maniobras defensivas anunciadas, los bombardeos continúan. Donald Trump ha pedido a Netanyahu que detenga los ataques para la seguridad de los rehenes, pero la situación no mejora. El conflicto ha dejado más de 67.000 muertos en dos años, incluidos 20.000 niños.

Israel sigue a lo suyo. Sigue bombardeando Gaza y matando gazatíes. Sigue con lo mismo que lleva haciendo desde el 7 de octubre de 2023. Desde hace casi dos años. Y sigue así a pesar de las inminentes negociaciones para un alto el fuego. Para una posible paz. En vísperas de la cumbre en El Cairo, las fuerzas israelíes han matado al menos a 10 personas en otra noche de ofensivas sobre el enclave.

Cinco de ellos murieron a tiros, abatidos cuando se dirigían a sus casas en zonas donde Israel mantiene presencia militar, tal y como contaron a EFE fuentes del Hospital Shifa. Otros cinco, en ataques cuando trataban de volver a la ciudad de Gaza desde el sur del enclave. Sus cadáveres llegaron al Hospital Al Awda de Nuseirat.

Todo, a pesar de esa orden que dieron al Ejército para que cesara los ataques. A pesar de que las FDI dijo que ya estaban realizando maniobras y operaciones puramente defensivas. A pesar de todo, los muertos suben. A pesar, incluso, de la petición del propio Donald Trump.

Porque el presidente de EEUU ha pedido a Benjamin Netanyahu que pare. Que deje de bombardear la Franja para la seguridad de los rehenes. Para esa entrega a la que Hamás se ha comprometido como parte de la propuesta del republicano. Y es que ni él, ni tampoco el que sea para garantizar que todo salga como él piensa que va a salir según su plan, están parando los pies al primer ministro israelí y a las FDI.

Es más, tras las palabras de Trump, tras la respuesta de Hamás, muchos son los gazatíes que han tratado de volver a sus casas. Ante eso, el Ejército de Israel ya les ha avisado de que no lo hagan. De que, a pesar de esas maniobras puramente defensivas, sigue siendo una "zona de combate".

Porque los bombardeos continúan . Porque los drones siguen abriendo fuego contra los gazatíes. Porque las tropas de Israel siguen ahí, apostadas en los barrios de Tal al Hawa, al Nasr y la calle Al Jalaa.

En esta ocasión, las bombas se han concentrado en el barrio de Sabra. El Servicio de Ambulancias y Emergencias de la gobernación de Gaza alertó haber llevado a cabo al menos siete servicios.

Cerca del Estadio Palestina, en el barrio de Rimal, varios drones causaron heridos, mientras que más allá de la capital los ataques de Israel causaron daños en Asdaa, en una ofensiva contra una tienda de campaña de desplazados, según informa la agencia Wafa.

Más de 67.000 muertos

También reportan sobre fuego de artillería al este de Wadi Gaza contra agrupaciones de palestinos que esperaban los camiones de reparto con ayuda humanitaria.

El genocidio de Israel en Gaza ha dejado ya más de 67.000 muertos en apenas dos años, entre los que hay un total de 20.000 niños.

