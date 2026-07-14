Bangkok ordena inspeccionar cientos de locales nocturnos tras el incendio mortal en un bar

Imagen de la cervecería donde se produjo un incendio en Bangkok

Los detalles El propósito de este plan, tal y como ha explicado el gobernador de la ciudad, es constatar que los sitios de ocio de la ciudad cuentan con sistemas contra incendios en buen funcionamiento.

Tras el trágico incendio en un bar de Bangkok que dejó al menos 30 muertos y numerosos heridos, el gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt, ha ordenado inspecciones nocturnas aleatorias en locales nocturnos para verificar los sistemas de prevención de incendios. Estas medidas, que incluyen bares, discotecas y restaurantes con características de ocio, buscan asegurar que existan sistemas contra incendios funcionales y salidas de emergencia adecuadas. Los inspectores también revisarán el uso de materiales ignífugos, tras descubrirse elementos altamente inflamables en el bar afectado. Las acciones se implementarán de inmediato para evitar futuras tragedias.

Bangkok toma medidas después del incendio en un bar de la ciudad el pasado domingo que causó al menos 30 muertos y el doble de heridos. El gobernador de la capital tailandesa ha ordenado hacer inspecciones para comprobar los sistemas de prevención de incendios en cientos de locales nocturnos en la turística capital de Tailandia.

"Se realizarán inspecciones aleatorias todas las noches, sin necesidad de una inspección formal. Si se detecta algún riesgo, se ordenará el cierre inmediato del establecimiento. Se ha instruido a los distritos a extremar la vigilancia, actuar con mayor rigor y poner en marcha estas medidas de inmediato", ha afirmado Chadchart Sittipunt en una rueda de prensa este martes.

Según ha explicado, estas inspecciones se harán dentro de bares y discotecas, así como en restaurantes "con características similares a las de un local de ocio", como funcionaba la incendiada cervecería Na Lat Phrao, cuyo fuego se logró controlar la madrugada del lunes.

El propósito de este plan, tal y como ha explicado, es constatar que los sitios de ocio de la ciudad cuentan con sistemas contra incendios en buen funcionamiento, así como con salidas de emergencia debidamente señaladas y habilitadas. Chadchart ha añadido que los inspectores verificarán si estos sitios usan materiales ignífugos o resistentes al fuego, después de que los bomberos hallaran elementos decorativos altamente inflamables en el bar siniestrado.

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