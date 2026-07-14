La NASA explica que los terremotos en Venezuela fueron causados por una ruptura en la falla que desplazó hasta 60 centímetros la superficie

¿Qué ha dicho? En un comunicado, la agencia espacial estadounidense ha señalado que las fallas acumularon tensión "durante un largo tiempo" antes de fracturarse.

La NASA ha informado que el reciente doble terremoto en Venezuela, con magnitudes de 7,2 y 7,5, causó daños extremos debido a la violenta ruptura de una falla que desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre. Este fenómeno fue registrado por el satélite NISAR, diseñado para mapear detalladamente la superficie terrestre. La falla se fracturó desde Morón, avanzó por el mar y volvió a tierra cerca del aeropuerto de Caracas. Situada entre las placas del Caribe y sudamericana, la falla acumuló tensión antes de fracturarse. El sismo, ocurrido el 24 de junio, dejó 4.561 fallecidos y activó el sistema de respuesta urgente de NISAR.

La NASA ha explicado que los daños extremos causados por el reciente doble terremoto de Venezuela fueron producto de una violenta ruptura de la falla que desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre.

La agencia espacial estadounidense ha publicado este lunes una serie de datos sobre el movimiento telúrico registrado con el satélite NISAR, que fue puesto en órbita hace un año para mapear con detalle milimétrico la superficie terrestre. Según los datos recopilados, la falla causante del terremoto se fracturó desde la localidad de Morón, avanzó por el mar y regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional de Caracas.

"Esta falla forma parte de una red de fracturas situada a lo largo del límite entre la placa del Caribe, al norte, y la placa sudamericana, al sur", han explicado en un comunicado, en el que señala que las fallas acumularon tensión "durante un largo tiempo" antes de fracturarse. De hecho, al sur del aeropuerto de Caracas se registró uno de los mayores desplazamientos de tierra, de hasta 60 centímetros.

La gravedad del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que azotó el país el pasado 24 de junio y ya suma 4.561 fallecidos y provocó que se activara por primera vez el sistema de respuesta urgente de NISAR para cartografiar los daños de un gran sismo.

Este procesamiento rápido permite suministrar datos en un plazo de 12 a 24 horas para dar apoyo a las labores de respuesta ante desastres.

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