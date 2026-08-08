Los efectos de la sequía en Europa: ríos en mínimos históricos y reducción obligada del consumo eléctrico

Los detalles La alerta por sequía se está notando especialmente en Europa, con ríos bajo mínimos. El gobierno de Hungría y de Rumanía han tomado medidas para ahorrar energía. En Reino Unido han tenido que posponer el inicio de varias ligas de fútbol.

Estos días, Budapest se ve totalmente a oscuras, es una medida que ha tomado el gobierno de Hungría para ahorrar energía. El Gobierno húngaro pidió a los ciudadanos que redujeran el consumo de electricidad y rebajó la iluminación decorativa.

Algo que no ha sentado muy bien a los turistas. "Ayer subí la colina esperando a que iluminaran el edificio. Pero no fue así. Me decepcionó muchísimo", asegura una turista. "Obviamente, es una lástima", añade.

Mientras que los locales aplauden la medida. "Es una decisión muy responsable y ejemplar", afirma un ciudadano.

Una de las consecuencias que ha provocado la sequía del río Danubio es que las centrales nucleares no funcionen como deberían. Una de ellas, en Hungría, lleva funcionando a tan solo el 10% de su capacidad.

"Estamos supervisando continuamente el funcionamiento de la central nuclear", asegura Peter Magyar, primer ministro húngaro.

La misma oscuridad se ha implantado en Bucarest, la capital de Rumanía. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia energética en todo el país durante este mes.

"Nosotros, el pueblo, debemos asumir, en cierta medida, las consecuencias", aseguran algunos ciudadanos.

Más países europeos también se ven afectados por esta sequía, como Reino Unido. Sus campos verdes, ahora, se ven así en prácticamente todo Gales y la mitad de Inglaterra.

Sobre todo después de pasar el mes julio más seco de toda su historia. Los terrenos están tan secos, que han tenido que posponer el inicio de varias ligas de fútbol.

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