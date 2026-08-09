Al menos cinco muertos y más de 20 heridos por un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod

Al menos tres muertos y más de 20 heridos por un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod

Los detalles El ataque ucraniano masivo ha provocado daños además en vehículos, en al menos dos edificios residenciales y en varias instalaciones administrativas.

Rusia ha informado que un ataque con drones del Ejército de Ucrania en la región de Belgorod ha dejado al menos tres civiles muertos y 25 heridos, incluidos dos niños. El gobernador Alexander Shuvaev expresó sus condolencias a las familias afectadas y detalló que un niño está hospitalizado en condición moderada, mientras que 13 adultos permanecen ingresados, uno de ellos en estado grave. El ataque causó daños en vehículos, edificios residenciales e instalaciones administrativas. Los bomberos están trabajando para controlar las llamas en la zona afectada.

Rusia ha denunciado este domingo que al menos cinco civiles han murto y otros 25 han resultado heridos, entre ellos dos niños, en un ataque masivo con drones efectuado por el Ejército de Ucrania contra la región de Belgorod durante la pasada madrugada.

"Lamentablemente, según información actualizada, han muerto tres civiles. Ofrezco mis sinceras condolencias a sus familias. Entiendo que ninguna palabra puede aliviar el dolor que sienten sus seres queridos", ha afirmado el gobernador de Belgorod, Alexander Shuvaev, a través de sus redes sociales.

Shuvaev ha añadido que otras tras 25 personas están hospitalizadas por heridas, incluidos niños de cuatro y nueve años. "Un niño está hospitalizado; los médicos evalúan su condición como moderada. Además, 13 adultos siguen en los hospitales, uno de los cuales se considera grave", ha indicado.

El ataque ucraniano masivo ha provocado daños además en vehículos, en al menos dos edificios residenciales y en varias instalaciones administrativas, si bien los equipos de bomberos están desplegados en la zona para evitar que se propaguen las llamas.

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