Tailandia eleva a nueve el número de muertos en el tiroteo en una escuela al norte de Bangkok tras el fallecimiento de otra estudiante

¿Qué ha pasado? Los agentes siguen investigando los motivos que llevaron a un alumno a irrumpir a tiros en el centro tras matar a sus abuelos. Han hallado en su ordenador vídeos de ataques similares en colegios de EEUU.

Las autoridades tailandesas han confirmado que el número de muertos en el tiroteo en una escuela al norte de Bangkok ha aumentado a nueve, tras la muerte de una estudiante. El incidente ocurrió en la escuela Debsirin, en la provincia de Nonthaburi. El colegio ha publicado una esquela en redes sociales en memoria de la estudiante y una foto en blanco y negro de los cinco profesores y trabajadores fallecidos. El atacante, un estudiante, se quitó la vida tras el ataque y antes había matado a sus abuelos. Siete personas permanecen hospitalizadas en estado grave. Las investigaciones sugieren que el ataque fue cuidadosamente planeado, posiblemente motivado por "estrés académico". Este es el segundo tiroteo en una escuela en Tailandia en 2026, reavivando el debate sobre la posesión de armas en el país.

Las autoridades tailandesas han elevado a nueve el número de muertos en el tiroteo registrado el viernes en una escuela al norte de Bangkok, tras confirmar la muerte de una estudiante.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad en su última actualización, informando de la muerte de una nueva persona a causa del incidente registrado en la escuela Debsirin, en la provincia de Nonthaburi y a unos 15 kilómetros de la capital.

El colegio, por su parte, ha publicado en redes sociales la esquela de la estudiante, que se encontraba en el grado 'Mattayom 1' que, generalmente, comprende a menores de entre 12 y 13 años.

"Deseamos que descanse en paz eterna. Enviamos nuestro apoyo a su familia. Les deseamos mucha fuerza para superar esta pérdida", ha apuntado la institución en Facebook.

Además, en centro ha publicado una foto en blanco y negro con los cinco profesores y trabajadores que perdieron la vida en el incidente cometido por uno de sus alumnos. El estudiante, finalmente, se quitó la vida en una de las aulas del recinto. Antes de acudir, el joven mató a sus dos abuelos.

El Ministerio de Sanidad ha añadido que hay siete personas que están hospitalizadas en condición grave, sin aportar más detalles.

Un ataque "planeado con cuidado"

Wiroon Supasingsiripreecha, jefe de la Policía Forense, ha indicado que todas las víctimas murieron por "herida de bala"; la mayoría de ellas, de un solo disparo en algún órgano vital.

Los agentes siguen investigando el motivo del asalto, mientras un oficial afirmó que encontraron en el ordenador del joven vídeos de ataques armados contra colegios de Estados Unidos.

Por su parte, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo que el ataque "había sido planeado con cuidado" y que las primeras investigaciones apuntan a que el joven sufría de "estrés académico" ante la supuesta presión de sus abuelos para que sacase buenas notas.

Segundo tiroteo en una escuela en 2026

Es el segundo tiroteo en una escuela del país en lo que va de año, después de que en febrero la directora del Hat Yai muriera después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro.

Fue, además, el tiroteo más grave en Tailandia desde octubre de 2022, cuando un expolicía abrió fuego en el interior de una guardería en Uthai Sawan, en el noreste del país, matando a 34 personas. Entre ellas había 22 niños y una profesora embarazada.

El suceso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la tenencia de armas de fuego en la nación, donde sucesos así no son inusuales. Tailandia tiene unas 15,14 armas de fuego por cada 100 civiles, según datos de Small Arms Survey, y gran facilidad para acceder a ellas por parte de personal del Ejército y la Policía.

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