El autor de los disparos: "Quería matar a los políticos"

El responsable de los disparos en el Palazzo Chigi, Luigi Preiti, ha confesado ante la Policía que abrió fuego frente a la residencia del primer ministro italiano, hiriendo en el acto a dos policías y a una transeúnte, porque "quería matar a los políticos", según recoge el diario 'La Repubblica'.

"Lo ha confesado todo. No parece una persona desequilibrada. Es un hombre lleno de problemas que estaba desesperado", declaró el fiscal Pierfilippo Laviani tras su primera sesión de interrogatorios con Preiti, que está divorciado y sin empleo. "En general quería disparar contra los políticos, pero como no podía llegar hasta ellos disparó contra la Policía", añadió.

Por otro lado, su hermano Arcangelo también ha desmentido tajantemente que Preiti padeciera problemas mentales, como apuntaban las primeras informaciones. "No sé que ha sucedido. Pedimos perdón a la gente y a la familia de los 'carabinieri', declaró. "Mis padres, cuando les llamé, dijeron que no sabían nada, se sorprendieron y no saben cómo explicar tal cosa", añadió el hermano del autor de los disparos. "Mi hermano ni es un desequilibrado ni es un terrorista. No me creo nada de lo que me dicen. No hablo con él desde agosto, pero siempre ha sido una persona normalísima", declaró.