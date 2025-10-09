Aumentan a 10 años de cárcel la condena para el único violador de Gisèle Pelicot que recurrió

Los detalles La Fiscalía ha señalado a Husamettin Dogan como plenamente responsable de un delito violación con agravantes y ha descartado que hubiera consentimiento alguno.

El Tribunal de Apelación de Nimes ha condenado a Husamettin Dogan a 10 años de cárcel por violaciones múltiples a Gisèle Pelicot, tras ser drogada por su entonces marido, Dominique Pelicot, en junio de 2019. Dogan, único en apelar, alegó haber sido "engañado" por Dominique, a quien describió como manipulador, afirmando que creía tener el consentimiento de Gisèle. Sin embargo, el fiscal Dominique Sié lo señaló como responsable de violación con agravantes, destacando que los vídeos mostraban a la víctima inmóvil y sin consentimiento. Gisèle Pelicot recriminó a Dogan por presentarse como víctima, afirmando ser la única víctima real.

El Tribunal de Apelación de Nimes, en el sur de Francia, ha condenado a 10 años de cárcel, uno más que en primera instancia, a Husamettin Dogan por las violaciones múltiples a Gisèle Pelicot aprovechando que su entonces marido, Dominique Pelicot, la había drogado con somníferos la noche del 28 al 29 de junio de 2019.

Dogan es el único de los condenados que recurrió, alegando durante los tres primeros días de vista que fue "engañado" por Dominique Pelicot, a quien describió como un "manipulador". Según su versión, él pensaba que sí había obtenido el consentimiento de su mujer, algo que ya quedo demostrado que no en el primer juicio, que concluyó en diciembre de 2024 con 50 condenados.

"Por supuesto que Gisèle Pelicot no lo consentía", ha esgrimido Dominique Sié, fiscal del caso, en su turno de palabra. En el mismo ha señalado a Dogan como plenamente responsable de un delito de violación con agravantes, cometido en la localidad de Mazan, en el sur de Francia.

La Fiscalía ha recordado que la mujer aparece inmóvil en los vídeos y que tanto los expertos como otros ac usados han descartado que hubiera consentimiento alguno, según 'Franceinfo'.

Por ello, han reclamado para él 13 años de cárcel, la misma pena ya solicitada anteriormente en primera instancia por el Ministerio Público.

Gisèle Pelicot, por su parte, ha recriminado a Dogan que se presentase como "víctima" de Dominique Pelicot: "¿Víctima de qué? La única víctima en esta sala soy yo".

"Asume la responsabilidad de tus actos y deja de escudarte en tu cobardía", ha concluido la mujer.

