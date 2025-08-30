Aumenta la tensión entre EEUU y Venezuela tras desplegar Trump todo un arsenal militar en aguas del Caribe

Los detalles Estados Unidos ha movilizado siete buques de guerra, lo que sirve a Maduro para alimentar el fantasma de una invasión.

Continúa la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, después de que la Administración de Trump haya desplegado todo un arsenal militar en aguas del Caribe. En las últimas horas, se ha movilizado un buque de guerra, que se suma al despliegue aeronaval con el que Washington pretende cumplir una misión, que no pasa por invadir Venezuela.

En este sentido, el analista de seguridad y defensa Jesús Pérez Triana, ha indicado que el arsenal está formado por "buques cuya característica principal es que cuentan con un radar de vigilancia del espacio aéreo muy potente, con lo que pretenden vigilar el tráfico de aeronaves dedicadas a los negocios más irregulares que salen de Venezuela, que no solamente es la droga, sino también el oro".

En total, hay siete buques de guerra estadounidenses que no viajan solos, sino con "un submarino nuclear, dotado de misiles Tomahawk; y un grupo de respuesta anfibia, que la forman tres buques en el que va a bordo un batallón de marines", ha señalado Pérez Triana, a lo que ha apostillado: "La verdad que yo no sé cuál es el papel que van a tener los marines en una no intervención".

Esto le sirve a Maduro para alimentar el fantasma de una invasión: "Le es muy útil al chavismo porque pone al país en estado de alerta, y le permite señalar como traidores a la oposición interna, porque ya no se trata de que estén oponiéndose al Gobierno, sino sirviendo a una potencia extranjera", ha apuntado al respecto el analista de seguridad y defensa.

Además, este despliegue estadounidense obliga a Venezuela a recordar otro que derrocó en 1989 al dictador panameño Manuel Noriega. En este sentido, cabe destacar que Maduro y Noriega comparten haber sido acusados por Estados Unidos de narcotráfico.

"Podemos sospechar que el objetivo último del Gobierno de Donald Trump es ahogar la economía ilícita de Venezuela y generar quiebras dentro del propio régimen, cuando empiecen personajes importantes del régimen a tener pérdidas porque el dinero, el oro y la droga que exportan no llega a su destino", ha subrayado al respecto Jesús Pérez Triana.

Mientras, los alistamientos continúan en Venezuela.