Los atacantes de la mezquita de San Diego retransmitieron su masacre en directo: entrada, disparos y hasta su suicidio final

Los detalles La policía encontró simbología nazi en su ropa y armas. La investigación ahora se centra en esclarecer si la masacre contra la mayor mezquita de Sandiego, en el centro de California, estuvo motivada por un delito de odio.

El Centro Islámico de Mira Mesa, en San Diego, fue escenario de un trágico tiroteo en el que cinco personas murieron, incluidos los dos tiradores adolescentes que retransmitieron en directo el ataque y su propio suicidio. La policía encontró 30 armas y una ballesta en su poder. Entre las víctimas, un guardia del centro fue destacado por su heroísmo al intentar salvar vidas. Los atacantes, vestidos con ropa paramilitar, dispararon más de 30 tiros y mostraron imágenes de las víctimas. La investigación sigue para determinar si el ataque estuvo motivado por un delito de odio, dada la simbología nazi encontrada.

El pasado lunes, el Centro Islámico de Mira Mesa, un distrito del extrarradio de San Diego, se convirtió tristemente en el escenario de un nuevo tiroteo en Estados Unidos. En él, cinco personas murieron, entre ellas, los dos supuestos tiradores. Este miércoles hemos sabido que lo grabaron todo. Las imágenes son tan duras, que no podemos enseñarlas de forma íntegra.

Porque los atacantes de la mezquita de San Diego, dos adolescentes, retransmitieron en directo su carnicería. Incluso, lo hicieron con su propio suicidio. Además, la policía ha encontrado en los registros hasta 30 armas y una ballesta.

Entre las tres víctimas mortales del tiroteo de la mezquita más grande de la ciudad, el jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, destacó la heroica muerte de un guardia del propio centro que, en su opinión, solo pensaba en "salvar vidas".

En las imágenes que ellos mismos grabaron y mostraron en directo, se ve a los dos atacantes vestidos con ropa paramilitar y armados con rifles de asalto. Así llegan hasta la mezquita, totalmente preparados para sembrar el terror. De hecho, nada más entrar, disparan en ráfagas consecutivas más de 30 tiros. Entre el caos, muestran incluso el cuerpo de una de las víctimas tendido en el suelo, rodeado de sangre.

Tras asesinar a tres personas, abandonan la mezquita y regresan a su vehículo. Sin embargo, esto no hizo que el horror acabase. Porque los disparos volvieron a sonar. Los estacantes dispararon desde el coche para abrir una de las puertas, en plena calle.

Retasmiten hasta su suicidio

La Policía, en las inmediaciones de la mezquita de San Diego (Estados Unidos) donde se ha registrado un tiroteo

El susto es tan grande que hasta un hombre que paseaba muy cerca con su bebé, escucha los tiros y sale huyendo. El carrito cae al suelo, pero consigue levantarlo y escapar.

De repente, uno de los tiradores, sentado en el asiento del copiloto, se apunta con un rifle en la cabeza. Aunque su acompañante intenta evitarlo, sujetándolo, saca otra pistola y finalmente le dispara. Segundos después, se suicida.

En sus armas y su ropa, los agentes policiales han encontrado lo que podría ser simbología nazi, como el logo de las 'SS' en un bidón de gasolina. En estos momentos, continúa la investigación para esclarecer si la masacre estaba motivada por un delito de odio.

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