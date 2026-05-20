Amenazas aéreas y la presencia de drones activan las alarmas y obligan a lituanos y letones a buscar refugio

Los detalles Ursula von der Leyen ha vinculado las alertas aéreas en Estonia, Letonia y Lituania con "amenazas públicas de Rusia", dejando claro que también son "una amenaza a toda" la Unión Europea.

Este miércoles, una alerta por "amenaza aérea" en Lituania y Letonia provocó que residentes y funcionarios buscaran refugio, mientras cazas de la OTAN investigaban objetos voladores detectados. En Lituania, la alerta se debió a un "dron sospechoso" desde Bielorrusia, y aunque se levantó, el presidente y la primera ministra fueron llevados a refugios. En Letonia, la alerta interrumpió la enseñanza y afectó a 260.000 residentes. Ursula von der Leyen vinculó estas alertas con "amenazas de Rusia" y prometió una respuesta unida y firme de la UE, destacando la responsabilidad de Rusia y Bielorrusia en estos incidentes.

Una alerta por "amenaza aérea" emitida este miércoles por la mañana en Lituania y Letonia ha provocado que los residentes de las zonas afectadas de ambos países y los funcionarios gubernamentales de la capital lituana, Vilna, buscaran refugio mientras los cazas de la OTAN se apresuraban a investigar los objetos voladores detectados por el radar.

En Lituania, las autoridades emitieron una alerta roja instando a los residentes de la capital a buscar refugio, pero posteriormente la levantaron. Sin embargo, el portal de noticias 15min.lit ha informado que el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y la primera ministra, Inga Ruginiene, fueron trasladados a refugios durante la alerta.

El Ministerio de Defensa de Lituania, en un comunicado publicado en X, ha indicado que la alerta se había activado debido a un "dron sospechoso" que se aproximaba desde Bielorrusia. Los mensajes de alerta en Letonia no especificaban qué sensores habían detectado el dron, pero el martes, el Ejército letón guió a cazas F-16 rumanos que participaban en una misión de vigilancia aérea en el Báltico, estacionados en Lituania, para derribar un dron extraviado sobre Estonia.

En Letonia, la alerta por amenaza aérea también se levantó aproximadamente una hora después de ser anunciada, poco después de las 09:00 horas de la mañana, pero no sin antes interrumpir la enseñanza en las escuelas de los distritos del este de Letonia que se encontraban en alerta y obligar a cancelar un examen centralizado de física para todos los alumnos de noveno grado.

Tras la alerta, la televisión letona informó que hasta 260.000 residentes se vieron afectados por las advertencias de amenaza, que se extendieron más allá de las regiones orientales cercanas a las fronteras de este país miembro de la OTAN con Rusia y Bielorrusia.

Estudiantes de secundaria de una ciudad del este de Letonia han relatado a los periodistas de televisión que, asustados, se refugiaron en un sótano después de que la alerta interrumpiera su examen centralizado de letón.

Von der Leyen vincula las alertas aéreas en los países bálticos con "amenazas de Rusia"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha vinculado las alertas aéreas en Estonia, Letonia y Lituania con "amenazas públicas de Rusia", que también son "una amenaza a toda" la Unión Europea, y ha indicado que habrá una respuesta europea "con unidad y firmeza".

"Las amenazas públicas de Rusia contra nuestros Estados bálticos son totalmente inaceptables. Que no quepa duda. Una amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra toda nuestra Unión", ha señalado Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha señalado que "Rusia y Bielorrusia son directamente responsables de los drones que ponen en peligro la vida y la seguridad de la población" en el flanco oriental de la OTAN, y ha prmetido una respuesta por parte de la UE. "Europa responderá con unidad y firmeza", ha escrito Von der Leyen, que apuesta por "una sólida defensa colectiva y una preparación constante a todos los niveles".

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