Segundo día de ofensiva tras la muerte de Jamenei: Israel ataca el corazón de Teherán e Irán se desquita

El contexto El Ejército israelí ha asegurado que "por primera vez" está atacando objetivos del régimen terrorista iraní en la capital, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia.

Israel, Irán y Estados Unidos acaparan la atención geopolítica tras los ataques en Irán que dejaron cientos de muertos, incluido el ayatolá Ali Jamenei. El Ejército israelí ha iniciado una serie de ataques en Teherán, en colaboración con EE.UU., afectando a sedes oficiales y la Media Luna Roja. La ciudad enfrenta la mayor ola de explosiones desde el inicio del conflicto. En respuesta, Irán ha lanzado una sexta oleada de bombardeos contra posiciones israelíes y bases estadounidenses. Las Fuerzas Armadas iraníes han prometido un castigo severo y han comenzado una ofensiva sin precedentes contra Israel y EE.UU.

Israel, Irán y Estados Unidos se han convertido por segundo día consecutivo en los protagonistas absolutos del panorama geopolítico mundial tras los ataques a territorio iraní este sábado, que se saldaron con la muerte de cientos de ciudadanos y el líder ayatolá, Ali Jamenei. Por su parte, el Ejército israelí ha anunciado este domingo el comienzo de una oleada de ataques "contra el corazón" de la capital iraní, Teherán, por vez primera desde el inicio ayer sábado de la operación conjunta con EEUU.

"Por primera vez, el Ejército de Israel está atacando objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia", han anunciado los militares en sus redes sociales. Este ataque es la culminación provisional de los bombardeos de las 24 horas previas, ejecutados en un primer momento "para establecer superioridad aérea y abrir camino hacia Teherán".

Así, la ciudad de Teherán sufre una nueva tanda de ataques por parte de la aviación israelí, según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel y, al parecer, están afectando a zonas de la ciudad donde se encuentran sedes oficiales. De hecho, la Media Luna Roja Iraní anunció este domingo que fuerzas estadounidenses e israelíes están bombardeando su sede en la capital, según informó Irib, la televisión estatal iraní en su canal de X.

Los impactos afectan además a los alrededores del edificio de la Media Luna Roja y de los hospitales capitalinos de Jatam al-Anbiya, Motahari y Behzisti. Los ataques también se dirigieron "de forma intensa" contra el edificio de la televisión estatal iraní en Teherán, según el diario saudí 'Al-Arabiya'.

La organización sanitaria ha recomendado a los ciudadanos que eviten los desplazamientos ante la oleada de explosiones, la mayor de las registradas en Teherán desde que comenzó el conflicto. Varias detonaciones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital iraní, tal y como muestran las imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad, que han sentido como los edificios han temblado durante unos segundos.

También la agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó en Telegram de que se ha escuchado "el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán", una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

Irán responde ante los ataques

Mientras, las Fuerzas Armadas de Irán han dado inicio a la sexta oleada de bombardeos contra posiciones israelíes y 27 bases militares estadounidenses en la región. "La sexta ola de la Operación Promesa Verdadera 4 se ejecutó con fuerza mediante extensos ataques con misiles y drones del CGRI contra los territorios ocupados y las bases militares estadounidenses en la región", reza un comunicado del Ejército iraní recogido por la agencia semioficial Tasnim.

Entre los objetivos se encuentran 27 bases estadounidenses y los sitios militares israelíes de Tel Nof, la principal base de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el barrio de HaKirya (Tel Aviv) y "el gran complejo industrial de defensa de Tel Aviv".

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no permitirán que suenen las alarmas en los territorios ocupados y las bases estadounidenses, e implementarán un paso de venganza diferente y duro con sucesivas y lamentables bofetadas", indica la nota. En este contexto, las alarmas han comenzado a sonar en varias zonas de Israel, en especial en la zona centro, instando a los ciudadanos a que se resguarden en los refugios antiaéreos.

"En los últimos minutos, el Comando del Frente Nacional ha distribuido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas. Se pide al público que demuestre responsabilidad y actúe de acuerdo con las directrices: ellas salvan vidas. Debes ingresar a las áreas protegidas al recibir la alerta y permanecer allí hasta nuevo aviso. Solo se podrá salir del área protegida tras recibir instrucciones explícitas. Deben seguir actuando según las instrucciones del Comando del Frente Interior", han informado las FDI en redes sociales.

Los sistemas de defensa aérea del país hebreo están interceptando "constantemente amenazas" ante el lanzamiento de misiles procedentes desde Irán. "La defensa no es hermética, por lo que las instrucciones del Comando del Frente Interno deben seguir siendo cumplidas", han advertido.

Previamente, la Guardia Revolucionaria iraní ha prometido ejercer un "castigo severo, decisivo y lamentable para los asesinos" del ayatolá y ha anunciado el comienzo de la ofensiva "más feroz en las historia de las Fuerzas Armadas" de Irán contra objetivos de Israel y bases militares estadounidenses.

Una de las bases que habría sido atacada, según el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, sería británica. Por su parte, el secretario ha confirmado que Irán ha lanzado dos misiles balísticos contra Chipre, donde cuentan con diferentes bases. "No creemos que estuvieran dirigidos contra Chipre, pero, sin embargo, es un ejemplo de la amenaza real y creciente que representa un régimen que está atacando con violencia a toda la región, y eso nos exige actuar", ha declarado.

