Bélgica se hace con el control de un presunto barco de la 'flota fantasma' de Rusia tras una operación coordinada con Francia

Bélgica se ha hecho en la madrugada de este domingo con el control de un presunto barco de la 'flota fantasma' empleada por Rusia para evadir las sanciones internacionales tras una operación conjunta con la Marina francesa en el mar del Norte, noticia que ha compartido en sus redes sociales el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El anuncio ha sido efectuado en un primer momento por el ministro de Defensa belga, Theo Franken, y confirmado después por el presidente francés. "Un duro golpe para la 'Flota fantasma", ha manifestado Macron en sus redes sociales.

Franken ha felicitado a las fuerzas armadas "por su actuación profesional y decidida durante la exitosa operación de anoche": "Agradezco a nuestros socios franceses su inestimable apoyo. Bélgica siempre respetará el derecho marítimo internacional y responderá con firmeza a cualquier violación de la seguridad de sus aguas territoriales".

"En el Mar del Norte, nuestros helicópteros de la Marina francesa contribuyeron anoche a la incautación por parte de las fuerzas belgas de un petrolero en virtud de sanciones internacionales", ha anunciado a su vez el mandatario francés.

Así, ha añadido que "los europeos están decididos a cortar las fuentes de financiación de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania mediante la aplicación de sanciones", ha añadido.

El buque está siendo escoltado hasta el puerto de Zeebrugge, en Brujas, donde las autoridades terminarán los procedimientos de incautación.

Mientras, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha saludado la "decisión" exhibida por Bélgica en su operación, y agradecido la cooperación de la Marina francesa.

"También es importante modernizar la legislación europea para que los petroleros que transportan petróleo ruso no solo sean detenidos, sino incautados, y su petróleo se reutilice para la seguridad de Europa", ha indicado Zelenski antes de señalar a Rusia como "una organización mafiosa, y la respuesta debe estar a la altura de esa realidad".

