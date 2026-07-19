Venezuela, a seguir el ejemplo de Nepal tratando de reciclar todos los escombros causados por el doble terremoto

El contexto Con la ayuda de Naciones Unidas, el país asiático consiguió reciclar el 90% de los escombros que quedaron tras el grave terremoto que sufrieron en 2015.

En Venezuela, tras el devastador terremoto, el silencio de las labores de rescate ha dado paso a uno más doloroso, donde los afectados buscan consuelo. Una mujer expresa su determinación de encontrar a su familia. A casi un mes del desastre, las calles permanecen vacías, salvo por voluntarios y buscadores a sueldo contratados por familias adineradas para recuperar cuerpos. La nueva fase implica retirar escombros de los 282 pisos derrumbados, clasificándolos y reciclándolos en centros de acogida temporal. Nepal, tras el terremoto de 2015, logró reciclar el 90% de sus escombros, un ejemplo de eficacia a seguir.

En Venezuela, el silencio necesario para sacar adelante las labores de rescate han dejado paso a uno mucho peor: en el que intentan, desesperados, calmar su alma. "Mientras yo tenga vida y salud, yo no me rendiré hasta encontrar a mi familia", dice una de las afectadas.

Casi un mes después del doble terremoto, las calles están vacías salvo cuadrillas de voluntarios o buscadores a sueldo que hacen de la búsqueda de cadáveres su nuevo negocio. "Personas con mayor poder adquisitivo están pagando para que se rescaten cuerpos de sus familiares", explica Alejandro Álvarez, de la ONG Clima21 de Venezuela.

No hay tiempo que perder. La nueva fase ha comenzado y ahora toca quitar todos los escombros que han quedado revisando uno a uno cada edificios. "En pisos con piscinas hay cloro, hay disolventes, hay pintura, hay de todo tipo de plásticos".

A vista de pájaro parece una barbaridad y las cifras también asustan: "Contabilizamos 282 pisos derrumbados, que fue como el epicentro del desastre". Los escombros resultantes se trasladan hasta los centros de acogida temporal: "Lejos del mar, no pueden estar cerca de las casas, tienen que ser de suelo impermeable..."

Allí es donde se clasifican, se destruyen o, si se puede, se reciclan, como apunta Joaquín Benítez, experto en seguridad ambiental en la Universidad de Caracas: "Lo que se tritura sirve para cimentar en lo que es mobiliario urbano". Nepal es el ejemplo de eficacia. Con la ayuda de las Naciones Unidas, logró reciclar el 90% de los escombros causados por el terremoto de 2015.

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