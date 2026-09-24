Polonia investiga como sabotaje el incendio de una estación Starlink con servicio a Ucrania

Un tren de mercancías en Polonia en una imagen de archivo.

Los detalles "Hay muchos indicios de que el incendio de la estación Starlink en Mazovia es otro elemento de la guerra híbrida" que, según Varsovia, Rusia desencadenó hace tiempo, ha asegurado el ministro de Asuntos Digitales de Polonia.

Este jueves, el ministro de Asuntos Digitales de Polonia, Krzysztof Gawkowski, ha afirmado en una entrevista emitida en la emisora estatal TVP Info, que el incendio registrado en la estación terrestre de comunicaciones satelitales Starlink en el este de Polonia, y que facilita conexiones a internet para Ucrania, presenta numerosos indicios de constituir un acto de sabotaje ruso.

Gawkowski aseguró que "hay muchos indicios de que el incendio de la estación Starlink en Mazovia es otro elemento de la guerra híbrida" que, según Varsovia, Rusia desencadenó hace tiempo.

De este modo, el ministro explicó que "el operador de esta estación es Exatel, una empresa estatal de telecomunicaciones (...) que garantiza el servicio de internet a través de Polonia para Ucrania".

Así, y de acuerdo con las informaciones del Servicio Estatal de Bomberos de Grójec y la emisora polaca RMF FM, la alerta se recibió el miércoles, pasadas las 21.00 horas (19.00 GMT). El fuego afectó directamente a la caja de distribución eléctrica y al generador que alimentan la instalación.

Tres dotaciones de bomberos extinguieron las llamas sin que se produjeran víctimas ni heridos. La policía y la Agencia de Seguridad Interna (ABW) mantienen acordonada la zona desde el miércoles e investigan las causas del suceso.

La planta de Wola Krobowska, operada por Exatel y equipada con más de diez antenas esféricas, actúa junto con la base de Kaunas en Lituania como centro de distribución satelital para Europa Central y Oriental.

Polonia usa estas instalaciones como principal soporte tecnológico de Ucrania, y el Estado polaco financia y mantiene cerca de 30.000 terminales Starlink en territorio ucraniano, fundamentales para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de hospitales, servicios públicos, cajeros automáticos y el frente militar, además de servicios civiles e infraestructuras.

Así, Polonia culpa a Moscú de una intensa campaña de sabotajes perpetrados en todo el suelo polaco, tanto por las agencias de inteligencia rusas (GRU y FSB), como por mercenarios contratados en Polonia a través de redes sociales.

Desde 2022, Polonia se sitúa como principal objetivo de estas operaciones en Europa, y se han registrado ya más de 30 incidentes graves que abarcan desde incendios en fábricas militares y ciberataques hasta explosiones en vías ferroviarias destinadas al transporte de suministros hacia Kiev.

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