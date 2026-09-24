Dos F-18 españoles se activan tras una incursión de un dron en el espacio aéreo de Rumanía

Los detalles Aunque inicialmente no se reportaron incursiones en Rumanía, Defensa ha confirmado después que uno de los "objetivos aéreos" atravesó su espacio aéreo durante unos cuatro minutos antes de estrellarse cerca de Solca, sin causar víctimas ni daños.

Dos cazas F-18 españoles, parte de la misión de Policía Aérea de la OTAN, se activaron desde la Base 57 Aérea Mihail Kogalniceanu para monitorizar "objetivos aéreos" cerca de Chilia Veche, Ucrania. Un radar rumano detectó los objetivos y emitió una alerta a las 04.41 horas. Tras despegar, los cazas vigilaron la situación, y la alerta concluyó a las 05.44 horas. Uno de los objetivos ingresó brevemente en territorio rumano y se estrelló sin causar daños. Este incidente es la cuarta alerta en septiembre, en un contexto de creciente presencia de drones rusos en el espacio aéreo aliado. España despliega unos 200 efectivos, siete cazas F18, un A400M y un radar en Rumanía.

Dos cazas F-18 españoles desplegados en la Base 57 Aérea Mihail Kogalniceanu, en el marco de la misión de Policía Aérea de la OTAN, se activaron durante la madrugada para monitorizar un grupo de "objetivos aéreos" que operaba al norte de la localidad ucraniana de Chilia Veche, próxima a la frontera con Rumanía.

Según informó el Ministerio de Defensa de Rumanía en la red social X, un radar rumano detectó el grupo de "objetivos aéreos" y las autoridades enviaron una alerta a la población del norte del distrito de Tulcea a las 04.41 horas (hora local).

Los dos cazas españoles despegaron para vigilar la situación, mientras que la alerta aérea concluyó a las 05.44 horas. Los F-18 forman parte del destacamento 'Paznic', desplegado en la Base Mihail Kogalniceanu para reforzar las labores de Policía Aérea de la OTAN.

Uno de los objetivos entró en territorio rumano

Aunque inicialmente no se informó de incursiones en territorio rumano, el Ministerio de Defensa del país precisó posteriormente que uno de los "objetivos aéreos" se desplazó por el espacio nacional durante aproximadamente cuatro minutos.

El aparato terminó estrellándose cerca de la localidad rumana de Solca, en el condado de Suceava, "sin causar víctimas ni daños materiales".

En un comunicado, las autoridades señalaron que los equipos de intervención del Ministerio del Interior acudieron al lugar, aseguraron el perímetro e identificaron "un dron de pequeñas dimensiones". Además, precisaron que "no se produjo incendio en el sitio del impacto".

A las 07.21 horas, un helicóptero IAR-330 SOCAT despegó de la Base Aérea 95 de Bacau para supervisar la situación en la zona.

Cuarta alerta en septiembre

La activación de los cazas españoles se produjo después de que la presencia de los drones obligara a las autoridades rumanas a enviar un mensaje RO-Alert a la población del norte del distrito de Tulcea.

Se trata de la cuarta alerta recibida en esta base militar en lo que va de septiembre, frente a las 15 registradas durante agosto.

El episodio se produce además después de que una pareja de F-18 españoles derribara el pasado 16 de agosto un dron que había violado el espacio aéreo rumano.

Despliegue español en Rumanía

España colabora en la misión de la OTAN en Rumanía con alrededor de 200 efectivos, siete cazas F18, un A400M y un radar. A estos se sumarán en octubre tres helicópteros NH90. La presencia de drones rusos en el espacio aéreo aliado se ha incrementado significativamente. Las Fuerzas Armadas españolas han registrado 18 alertas entre agosto y lo que va de septiembre en la misión en Rumanía.

De hecho, dos cazas españoles derribaron uno de estos dispositivos que había penetrado en el espacio aéreo rumano el 16 de agosto.

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