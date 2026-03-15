Ahora

Conflicto en Oriente Medio

Así funciona la inteligencia artificial de EEUU en la guerra de Irán: revisa hasta 80 objetivos por hora y recomienda dónde bombardear

Los detalles La plataforma Maven Smart System es capaz de procesar hasta mil imágenes por segundo. Fue esta la que permitió que los estadounidenses e israelíes atacaran 3.000 objetivos durante las primeras 24 horas de la ofensiva en Irán.

IA en la guerrad de Irán
Escucha esta noticia
0:00/0:00

¿Quién aprieta el gatillo en la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán? La inteligencia artificial selecciona un objetivo y lo destruye. Como dice Camreon Stalenley, jefe de inteligencia digital y artificial del Pentágono, todo para que "ese chico de 18 años que no tuvo elección sobre a dónde fue ni a qué amenaza se enfrenta, gane y vuelva a casa".

La herramienta de inteligencia artificial de la compañía tecnológica estadounidense Palantir, Maven Smart System, se ha convertido en un elementos fundamental de la ofensiva de EEUU e Israel en este guerra. Esta plataforma recibe información masiva y sensible como imagen de satélite en tiempo real, cámaras de vigilancia, drones, señales de radar, geolocalización de los móviles de la población y mucho más.

La IA revisa hasta 80 objetivos por hora, los marca en rojo, recomienda dónde bombardear y esos objetivos pasan a un organizador de tareas. El sistema aconseja qué arma es la mejor para el ataque dependiendo de lo que el comandante quiera priorizar: la gasolina, la munición, la distancia al objetivo: "Podemos pasar directamente a cómo ejecutar ese objetivo", explica Satanlye. Y con un solo 'clic' conseguimos eso que llaman "cerrar la cadena de muerte".

El uso de Maven permitió que los estadounidenses e israelís atacaran 3.000 objetivos durante las primeras 24 horas de ofensiva en Irán, pero según varios medios estadounidenses, el ataque a laescuela de niñas en Minab, que dejó más de 175 muertos en el primer día de la guerra, podría haberse debido a una mala selección en la lista de estos objetivos. En el vídeo podemos ver cómo funciona realment este sistema.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Castilla y León, en directo | Arranca la jornada electoral en Castilla y León: PP y PSOE miden su resistencia ante un Vox que examina sus propios límites
  2. Última hora de la guerra en Irán, en directo | Ataques cruzados en el decimosexto día de guerra en Irán y sin visos de un final: EEUU asegura que seguirá su ofensiva
  3. EEUU realiza "uno de los bombardeos más poderosos" en la isla de Kharg, estratégico punto del petróleo de Irán
  4. Prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas
  5. Muere la icónica actriz Gemma Cuervo a los 91 años
  6. Un paciente de cáncer denuncia retrasos en la revisión de su operación: "Me preocupa que no me lo vean siendo un carcinoma"