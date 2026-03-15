Conflicto en Oriente Medio
Así funciona la inteligencia artificial de EEUU en la guerra de Irán: revisa hasta 80 objetivos por hora y recomienda dónde bombardear
Los detalles La plataforma Maven Smart System es capaz de procesar hasta mil imágenes por segundo. Fue esta la que permitió que los estadounidenses e israelíes atacaran 3.000 objetivos durante las primeras 24 horas de la ofensiva en Irán.
Resumen IA supervisado
La inteligencia artificial se ha convertido en un elemento crucial en la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán, gracias a la herramienta Maven Smart System de Palantir. Este sistema procesa información masiva, como imágenes de satélite y datos de geolocalización, para identificar y priorizar objetivos militares. Maven revisa hasta 80 objetivos por hora, recomendando ataques y sugiriendo las mejores armas según las prioridades del comandante. Sin embargo, su uso ha generado controversia, como en el ataque a una escuela en Minab, donde un error en la selección de objetivos resultó en más de 175 muertes.
* Resumen supervisado por periodistas.
¿Quién aprieta el gatillo en la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán? La inteligencia artificial selecciona un objetivo y lo destruye. Como dice Camreon Stalenley, jefe de inteligencia digital y artificial del Pentágono, todo para que "ese chico de 18 años que no tuvo elección sobre a dónde fue ni a qué amenaza se enfrenta, gane y vuelva a casa".
La herramienta de inteligencia artificial de la compañía tecnológica estadounidense Palantir, Maven Smart System, se ha convertido en un elementos fundamental de la ofensiva de EEUU e Israel en este guerra. Esta plataforma recibe información masiva y sensible como imagen de satélite en tiempo real, cámaras de vigilancia, drones, señales de radar, geolocalización de los móviles de la población y mucho más.
La IA revisa hasta 80 objetivos por hora, los marca en rojo, recomienda dónde bombardear y esos objetivos pasan a un organizador de tareas. El sistema aconseja qué arma es la mejor para el ataque dependiendo de lo que el comandante quiera priorizar: la gasolina, la munición, la distancia al objetivo: "Podemos pasar directamente a cómo ejecutar ese objetivo", explica Satanlye. Y con un solo 'clic' conseguimos eso que llaman "cerrar la cadena de muerte".
El uso de Maven permitió que los estadounidenses e israelís atacaran 3.000 objetivos durante las primeras 24 horas de ofensiva en Irán, pero según varios medios estadounidenses, el ataque a laescuela de niñas en Minab, que dejó más de 175 muertos en el primer día de la guerra, podría haberse debido a una mala selección en la lista de estos objetivos. En el vídeo podemos ver cómo funciona realment este sistema.
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