Así funciona la inteligencia artificial de EEUU en la guerra de Irán: revisa hasta 80 objetivos por hora y recomienda dónde bombardear

Los detalles La plataforma Maven Smart System es capaz de procesar hasta mil imágenes por segundo. Fue esta la que permitió que los estadounidenses e israelíes atacaran 3.000 objetivos durante las primeras 24 horas de la ofensiva en Irán.

La inteligencia artificial se ha convertido en un elemento crucial en la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán, gracias a la herramienta Maven Smart System de Palantir. Este sistema procesa información masiva, como imágenes de satélite y datos de geolocalización, para identificar y priorizar objetivos militares. Maven revisa hasta 80 objetivos por hora, recomendando ataques y sugiriendo las mejores armas según las prioridades del comandante. Sin embargo, su uso ha generado controversia, como en el ataque a una escuela en Minab, donde un error en la selección de objetivos resultó en más de 175 muertes.

¿Quién aprieta el gatillo en la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán? La inteligencia artificial selecciona un objetivo y lo destruye. Como dice Camreon Stalenley, jefe de inteligencia digital y artificial del Pentágono, todo para que "ese chico de 18 años que no tuvo elección sobre a dónde fue ni a qué amenaza se enfrenta, gane y vuelva a casa".

La herramienta de inteligencia artificial de la compañía tecnológica estadounidense Palantir, Maven Smart System, se ha convertido en un elementos fundamental de la ofensiva de EEUU e Israel en este guerra. Esta plataforma recibe información masiva y sensible como imagen de satélite en tiempo real, cámaras de vigilancia, drones, señales de radar, geolocalización de los móviles de la población y mucho más.

La IA revisa hasta 80 objetivos por hora, los marca en rojo, recomienda dónde bombardear y esos objetivos pasan a un organizador de tareas. El sistema aconseja qué arma es la mejor para el ataque dependiendo de lo que el comandante quiera priorizar: la gasolina, la munición, la distancia al objetivo: "Podemos pasar directamente a cómo ejecutar ese objetivo", explica Satanlye. Y con un solo 'clic' conseguimos eso que llaman "cerrar la cadena de muerte".

El uso de Maven permitió que los estadounidenses e israelís atacaran 3.000 objetivos durante las primeras 24 horas de ofensiva en Irán, pero según varios medios estadounidenses, el ataque a laescuela de niñas en Minab, que dejó más de 175 muertos en el primer día de la guerra, podría haberse debido a una mala selección en la lista de estos objetivos. En el vídeo podemos ver cómo funciona realment este sistema.

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