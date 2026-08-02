Tres muertos y 21 heridos tras un atentado con bomba en el centro de Moscú : el objetivo era un comandante

Zona del centro de Moscú donde se ha producido un atentado.

El contexto La explosión se produjo en la inmediaciones de la plaza de Kudrinskaya en torno a las 20.10 horas (las 19.10 en España peninsular). La atacante quería matar al comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, que celebraba su 55 cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de la capital.

Una explosión en el centro de Moscú ha dejado al menos tres muertos y 21 heridos, según el Ministerio del Interior ruso. Entre los fallecidos se encuentra una mujer sospechosa de llevar el artefacto explosivo improvisado, el cual detonó cuando un guardia de seguridad intentó detenerla. La explosión ocurrió cerca de la plaza de Kudrinskaya, afectando el tráfico en la zona. El objetivo del ataque era Alexandr Chaiko, comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, quien celebraba su cumpleaños en un restaurante cercano. Chaiko, vinculado a crímenes de guerra en Bucha, ascendió a su puesto en mayo.

Al menos tres personas han muerto y otras 21 han resultado heridas tras la detonación de un artefacto explosivo ocurrida esta tarde cerca de una cafetería del centro de Moscú, según un primer balance del Ministerio del Interior ruso y de las agencias de seguridad rusas, que cuentan entre los fallecidos a una mujer sospechosa de llevar la bomba consigo.

La explosión se produjo concretamente en la inmediaciones de la plaza de Kudrinskaya, en la capital rusa, en torno a las 20.10 horas (las 19.10 en España peninsular y Baleares), donde se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el enorme rascacielos diseñado por Mijail Posokhin durante el periodo estalinista.

Tras las primeras horas de investigación, el centro de información del Comité Nacional Antiterrorista (CNA) ha confirmado a la agencia rusa TASS que se ha tratado de un artefacto explosivo de fabricación improvisada. Los fallecidos son la sospechosa del ataque, que supuestamente activó el explosivo cuando un guardia de seguridad intentó impedir su entrada al establecimiento. El guardia y uno de los clientes también han muerto.

Mientras, el Departamento de Transportes de Moscú informó de cortes de tráfico en todas las calles que rodean la plaza y las salidas en el lado exterior del Anillo de los Jardines, la avenida circular que rodea el centro de Moscú. Sobre los heridos, el adjunto del Ministerio de Salud, Alexei Kuznetsov ha informado de que están recibiendo ya atención médica, aunque no ha precisado la gravedad de su estado.

Un comandante, el objetivo

Por otro lado, el objetivo del fallido atentado era el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, que celebraba su 55 cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de la capital rusa, según comunicaron este domingo canales de Telegram.

"La preparación marcha a tope. Alexandr cumple hoy 55 años. Lo llego a saber antes y me pongo otra cosa, pero bueno", dice una voz femenina que grabó el pomposo decorado del restaurante, ese día cerrado al público por fiesta privada, en un vídeo que difunde el portal independiente Meduza.

Chaiko, que cumplió años realmente el lunes 27 de julio, ascendió a su puesto tan solo en mayo. Al comienzo de la gran guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, Chaiko comandaba las tropas del Distrito Militar Oriental, que estuvieron implicadas en crímenes de guerra en Bucha, afirma Meduza.

Según el canal de Telegram de VChK-OGPU, al evento asistieron altos mandos del FSB, generales del Ministerio de Defensa, parlamentarios y funcionarios gubernamentale.

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