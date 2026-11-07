La Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña por el escándalo financiero en torno a Ueno Bank

El contexto Peña, que fue destituido por el Senado el viernes, ha sido imputado bajo los hechos punibles de presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio.

El Ministerio Público de Paraguay ha imputado al expresidente Santiago Peña y al exjefe del Banco Central, Carlos Carvallo, por un escándalo financiero relacionado con Ueno Bank, solicitando prisión preventiva para ambos. Peña está acusado de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que Carvallo enfrenta cargos similares, además de falsificación de documentos. Las autoridades investigan irregularidades en la gestión de fondos públicos en Ueno Bank, que recibió depósitos significativos de entidades públicas y previsionales. La caída del banco, vinculada a exsocios de Peña, motivó su destitución y la intervención del Banco Central.

El Ministerio Público de Paraguay ha anunciado la imputación del expresidente Santiago Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo por el escándalo financiero en torno a Ueno Bank y ha solicitado prisión preventiva para ambos.

Peña, destituido por el Senado el viernes, ha sido imputado bajo los hechos punibles de presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. A Carvallo se le imputa lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio en calidad de autor, según el comunicado de la fiscalía.

Las autoridades investigan "presuntas irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank S.A., así como con los mecanismos de supervisión y control de la entidad bancaria y la presunta provisión de información incompleta o alterada sobre aspectos vinculados a dichas funciones".

La Fiscalía considera que entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades. En septiembre de 2026, estos fondos de organismos públicos depositados en Ueno Bank sumaban unos 3,6 billones de guaraníes (casi 505 millones de euros y 233,4 millones de dólares (casi 206,6 millones de euros).

Peña, en calidad de presidente, "habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias". En concreto, tenía participación accionarial en Ueno Holding S.A.E.C.A. y se reunió con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) para decidir sobre inversiones en instrumentos financieros emitidos por la entidad bancaria.

Carvallo, por su parte, tenía vinculación previa con Financiera Ueno y realizó observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad, explica la fiscalía.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal ha solicitado al juzgado penal de garantías prisión preventiva de ambos imputados, así como la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros, además de diligencias para localizar inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros derechos patrimoniales registrados a nombre de los imputados.

La salida de Peña de la Presidencia está motivada por la caída de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a exsocios comerciales del mandatario que se hundió y fue intervenida por el Banco Central de Paraguay tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos que imposibilitaba la protección de los depósitos de sus millones de clientes.

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