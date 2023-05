Desde hace unos meses se lleva anunciando que Ucrania está preparando una gran contraofensiva para esta primavera. Ahora, algunos expertos señalan que la flecha clave para esto podría ser el 9 de mayo, por se una fecha muy señalada para los rusos.

Yago Rodríguez ha indicado en Al Rojo Vivo que "la lógica militar" normalmente "no se fija en fechas", aunque no descarta que puedan aprovecharlo. "No creo que se rijan por eso. Probablemente la ofensiva ya ha comenzado", ha indicado.

El fundador de 'The Political Room' ha reconocido que, aunque no ha comenzado la fase principal, cree que ya han tenido lugar "los primeros tanteos".