El viceministro de Exteriores de Polonia, Piotr Wawrzyk, ha acusado a Alemania de provocar indirectamente la guerra en Ucrania al tratar de retrasar el ingreso de Kyiv en la OTAN. Wawrzyk ha recriminado al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, unas declaraciones en las que afirmó que "la puerta está abierta" para el ingreso de Ucrania en la Alianza, "pero este no es el momento de tomar decisiones". En respuesta, el viceministro polaco ha aseverado que "si Alemania no hubiera calculado los tiempos como hace ahora, si no hubiera tratado de retrasar la entrada de Ucrania en la OTAN, y si Ucrania hubiese sido invitada a unirse a la Alianza hace muchos años, en Múnich, hoy no habría guerra en Ucrania". Europa Press