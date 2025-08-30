Ahora

Rebelión contra Trump

El alcalde de Chicago ordena a los funcionarios locales no colaborar en las patrullas militares y en las redadas

Los detalles Brandon Johnson, alcalde de la ciudad, ha lanzado la iniciativa 'Protegiendo a Chicago', una orden ejecutiva con la que insta a todos los departamentos de la ciudad a no colaborar con el Gobierno de Trump

Foto de archivo de miembros de la Guardia NacionalFoto de archivo de miembros de la Guardia NacionalAgencia EFE
Brandon Johnson, alcalde de Chicago, se ha anticipado al despliegue de tropas de la Guardia Nacional que tenía planeado Donald Trump para la ciudad y ha firmado una orden ejecutiva en la que ordena a todos los funcionarios públicos locales a no colaborar con el Gobierno federal.

En una rueda de prensa celebrada este sábado, el demócrata ha anunciado que ha firmado la iniciativa denominada 'Protegiendo a Chicago', por la cual se ordena a todos los departamentos de Chicago a no participar en las operaciones que pueda realizar la Administración Trump.

"El Departamento de Policía de Chicago no colaborará con el personal militar en patrullas policiales o en la aplicación de la ley de inmigración civil", ha explicado Johnson.

Con esta orden, el alcalde de Chicago se ha anticipado a Trump, que al igual que ha hecho en Washington, planeaba enviar a miles de militares de la Guardia Nacional para combatir la criminalidad y proseguir con su persecución a los migrantes.

"No queremos ver tanques en nuestras calles. No queremos ver familias destrozadas. No queremos que las abuelas sean arrojadas a la parte trasera de furgonetas sin identificar. No queremos ver a los habitantes de Chicago sin hogar acosados o desaparecidos por agentes federales", ha añadido.

Además, ha detallado que la orden instruye al Departamento de Leyes "a seguir todos y cada uno de los mecanismos legales para responsabilizar a esta administración por violar los derechos de Chicago". El alcalde indicó que esta medida se alinea con los intereses del gobernador de Illinois, el también demócrata J.B. Pritzker, y precisó que ha estado en contacto con compañeros demócratas de Los Ángeles para saber qué puede esperar Chicago.

