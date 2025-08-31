Ahora

Política exterior

Albares resalta "la influencia" de España a nivel internacional y asegura que "defiende lo mismo tanto en Ucrania como en Gaza"

Los detalles El ministro de Exteriores recalca que España "tiene voz propia en todas las crisis" y que "nunca había tenido tanto peso internacional como ahora".

José Manuel AlbaresJosé Manuel AlbaresAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha subrayado la influencia que tiene España a nivel internacional y asegura además que el país tiene voz propia en todas las crisis. En ese sentido, ha recalcado que "defiende lo mismo con los mismos principios tanto en Ucrania como en Gaza".

Ha sido en una entrevista en La Vanguardia donde el titular de Exteriores ha ensalzado el papel de España en materia internacional: "La influencia no se mide por una foto. En ocasiones el precio a pagar por aparecer en alguna es precisamente no influir, callar y ser uno más. Y desde luego que el país tiene en estos momentos una política que tiene voz propia en todas las crisis".

Albares ha asegurado que, en estos momentos, la política exterior de España promueve con firmeza la paz y la defensa de la ONU, al igual que sus propios intereses: "No como ocurría en otros tiempos en la política exterior de España, que era la ausencia total o el seguidismo de otros".

"España nunca ha tenido tanto peso internacional como ahora. Por primera vez en la historia tiene una política exterior global que va desde Washington hasta Pekín, que lidera claramente iniciativas dentro de la Unión Europea con coherencia en todas las crisis globales", ha insistido.

"Con lo de Gaza ya no bastan las palabras"

Albares ha hablado además de la reunión informal mantenida con sus homólogos europeos en Copenhague, con Israel como uno de los temas a tratar: "Europa tiene que hacer frente a dos guerras que amenazan su seguridad y sus intereses pero también su alma y sus valores. Frente a la inhumana guerra en Gaza las palabras ya no bastan. España solo plantea medidas".

"España es totalmente partidaria de suspender el acuerdo europeo comercial con Israel, cuyo artículo dos indica que la relación entre ambos se basa en el respeto de los derechos humanos", cuenta, mientras señala que según el informe de la Comisión Europea hay violaciones "flagrantes" por parte de Israel en Gaza. "Europa no puede mantener esta relación como si nada ocurriera", ha afirmado.

En cuanto a Ucrania, Albares es partidario de seguir apoyando a Ucrania y rechaza que "una guerra de agresión tenga premio para el agresor": "El mundo sería más inestable al día siguiente y la seguridad de Europa está estrechamente relacionado con la de Ucrania".

Llama a respetar "la dignidad del ser humano"

Además, el ministro de Exteriores ha mantenido la apuesta de garantizar la integridad de las fronteras españolas en materia de migración y también respetar "la dignidad del ser humano". Considera, en ese sentido, que solo la UE puede "gestionar" esta situación mientras sigan las enormes diferencias económicas entre Europa y África.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo abre el curso político en un acto en Pontevedra junto a Alfonso Rueda
  2. La flotilla Global Sumud parte a Gaza para exigir el fin de un "genocidio que empezó hace tiempo": "Los gobiernos son cómplices"
  3. Putin aumenta en un 500% el lanzamiento de drones sobre Ucrania después de reunirse con Trump tras un julio con 286 muertos
  4. Una confesión, las sospechas de la familia y un terrible hallazgo: los detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz entraron en su habitación para robarla
  5. Galicia continúa trabajando en la extinción de los tres megaincendios que arrasaron 66.000 hectáreas
  6. Llenar la nevera tras el verano, un 2,7% más caro que el año pasado: los trucos para ahorrar en la cesta de la compra