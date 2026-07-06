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Protagonistas en el 250 aniversario

Así son los Patriot Front: el grupo neonazi que pretende acabar con la inmigración en EEUU

El contexto El pasado sábado, en Washington, una mujer negra fue rodeada por supremacistas blancos en actitud desafiante. Éstos se hacen llamar los Patriot Front, y no se esconden.

Grupo neonazi en EEUU.

Al grito de "¡Vida, libertad, victoria!". Cuatrocientos miembros de los Patriot Front, uniformados y enmascarados, han sido protagonistas en el 250 aniversario de Estados Unidos dando muestra de la impunidad con la que cuentan. Incluso no dudaron en increpar a un chico judío en el metro de camino a Washington diciéndole: "Algún día, Estados Unidos será santa y, cuando sea santa, se habrán ido".

Es su modus operandi desde 2017, cuando esta organización supremacista blanca nació como una escisión de los Vanguard America, otro grupo neonazi que se disolvió tras la mortal manifestación en Charlottesville donde unos de sus miembros atropelló a una chica. La condena fue inexistente por parte de Trump.

Aunque excéptico con definirse como nazi, su líder, Thomas Rousseau, asegura que personalmente no se atribuye esa etiqueta. "Siento que la gente suele confundirse con las etiquetas políticas. ¿Soy nacionalista?, sí".

Siguen en la práctica el manual neofascista: "poner fin a la inmigración masiva; desmantelar el lobby israelí en Estados Unidos". Hasta su logo está inspirado en el fascismo italiano de Mussolini.

Su idea es la de crear un etnoestado blanco en Estados Unidos, un mensaje que combinan con duros entrenamientos que exigen a sus miembros. Los cuales buscan hacer calar su propaganda a través de la violencia y el odio al inmigrante.

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