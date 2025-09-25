El vídeo viral del niño que huía de Gaza con su hermano a cuestas tiene final feliz: ya están con su padre

El contexto El periodista Ahmed Younis grabó el pasado 18 de septiembre la impactante escena de Jidou cargando a su hermano Khaled mientras escapaban del norte de Gaza; hoy ambos descansan en un campamento junto a su padre.

El 18 de septiembre, el periodista Ahmed Younis grabó un vídeo en que se mostraba a un niño que cargaba a su hermano mientras caminaba por una carretera. El vídeo se viralizó, reflejando la tragedia de las familias palestinas desplazadas. Afortunadamente, los hermanos lograron reunirse con su padre en un campamento de desplazados.

El 18 de septiembre, un vídeo grabado en Gaza dio la vuelta al mundo. En él se veía a un niño caminando por la carretera que une el norte y el sur de la Franja con su hermano pequeño a cuestas. Entre lágrimas, avanzaba sin parar, decidido a poner a salvo a los dos. La escena la captó el periodista Ahmed Younis, que describió así el momento: "Una escena que captura el sufrimiento de niños inocentes bajo los horrores de la guerra".

Las imágenes se convirtieron rápidamente en virales y en símbolo de la tragedia que viven miles de familias palestinas obligadas a huir.

Pero esta historia, a diferencia de tantas otras, ha tenido un respiro. Los dos hermanos, Jidou y Khaled, han conseguido reencontrarse con su padre en un campamento de desplazados.

El propio padre ha contado el calvario que pasaron: "Mi familia ha sido completamente destrozada. La madre tomó a las niñas y escapó, y mi hijo Rijoud también fue leal a su hermano, lo tomó y escapó. Han andado kilómetros y han sobrevivido gracias a dios".

Jidou, todavía con la fuerza de quien carga con una responsabilidad demasiado grande para su edad, narró su viaje: "Estaba en el norte de Gaza y no encontraba a mi madre ni a mi padre. Cogí a mi hermano y anduve hacia el sur. Lo cargaba y luego me sentaba a descansar un rato. Llegué a Khan Yunis solo".

Ahora, al fin, Jidou y Khaled están con su padre, que asegura que su hijo mayor, pese a todo lo vivido, sigue soñando: "Mi hijo Jidou quiere ser profesor en un futuro".

El vídeo que emocionó al mundo ya tiene un final feliz. Aunque la mayoría de los niños de Gaza no corren la misma suerte, la imagen de Jidou cargando a su hermano sigue siendo un recordatorio de que ni la guerra ni el dolor consiguen borrar los sueños de los más pequeños.