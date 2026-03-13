Trump considera "un gran honor" estar "matando" al régimen iraní: "Mirad lo que le ocurre hoy a esta escoria demente"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos asegura estar destruyendo "por completo" al régimen iraní y farda de tener "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra" para ganar esta guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde presume de estar "matando" al régimen iraní, llamando "escoria demente" a los iraníes. Afirma que, como 47º presidente, está destruyendo el régimen iraní en todos los aspectos, criticando al New York Times por pintar un escenario diferente. Trump asegura que las fuerzas estadounidenses están diezmando las capacidades militares de Irán, aunque la Inteligencia estadounidense y el OIEA contradicen sus afirmaciones sobre el colapso del liderazgo iraní y la destrucción de su capacidad nuclear. Además, Trump aboga por la libertad del pueblo iraní, aunque la población sufre las consecuencias de los ataques.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un nuevo mensaje en sus redes sociales en el que farda de tener el "gran honor" de poder "matando" al régimen iraní. En su red social, Truth, Trump llama "escoria demente" a los iraníes, quienes "llevan 47 años matando a personas inocentes en todo el mundo".

"Ahora yo, como 47º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando a ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!", celebra Trump. En su mensaje afirma que las fuerzas estadounidenses están "destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y en otros aspectos".

En su patrón habitual, critica que el periódico The New York Times dibuja otro escenario y que quien lea este medio "pensaría erróneamente que no estamos ganando", a lo que añade: "La Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra".

Trump asegura que cuentan con "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra" para conseguir unos objetivos que, hasta ahora, están lejos de conseguir, diga lo que diga el mandatario.

El primer objetivo que anunció fue el de acabar con el régimen iraní y ha llegado a decir que han "derrocado al liderazgo dos y quizás tres veces", tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei. No obstante, la Inteligencia estadounidense ha indicado que, pese a la eliminación de Jamenei, el liderazgo de Irán permanece intacto y sin riesgo de colapso, según recoge la agencia Reuters.

Trump también ha dicho que también busca acabar con su capacidad nuclear. De nuevo le contradicen, ya que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el que verifica el cumplimiento de los acuerdos nucleares, se ha retirado del terreno debido a la guerra y afirma que los bombardeos aéreos no garantizan la destrucción del posible armamento.

El presidente estadounidense también ha enarbolado la bandera de la libertad para la población iraní, asegurando que quiere luchar contra la fuerte represión del régimen. Incluso ha animado a los iraníes a que "sigan protestando" y "tomen el control de sus instituciones". Además de la muerte de miles de civiles a causa de los ataques de EEUU e Israel, la población está confinada y busca protegerse de los bombardeos. Desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero solo ha trascendido a los medios un único levantamiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.