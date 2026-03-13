La misteriosa 'aparición' del líder supremo iraní (sin verle ni escucharle) dispara la rumorología sobre su situación

Una mujer sostiene una fotografía del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante la manifestación anual del Día de Al-Quds

Entre líneas Mojtaba Jamenei realizó sus primeras declaraciones este jueves desde que sucedió a su padre, Ali Jamenei, asesinado por Estados Unidos e Israel durante sus ataques coordinados. Fue la presentadora de la televisión estatal iraní quien leyó sus palabras, acompañando este comunicado con una imagen fija del líder supremo.

Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, no ha hecho apariciones públicas desde su nombramiento, lo que ha generado especulaciones sobre su estado. La única comunicación ha sido un comunicado leído en la televisión estatal, mientras se mostraba una foto de archivo. Se confirmó que Jamenei resultó "levemente herido" en ataques aéreos de EE.UU. e Israel el 28 de febrero. Medios como 'Daily Mail' y 'The New York Times' informan sobre su posible estado de coma y lesiones en las piernas. Además, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanzó amenazas en su contra, aumentando la tensión en la región.

Casi una semana después del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán no ha hecho ninguna aparición pública. Lo más cercano que tuvimos a un pronunciamiento lo vivimos este jueves, con una declaración a través de la televisión estatal iraní en la que los presentadores leyeron un comunicado mientras se mostraba una fotografía de archivo de Jamenei y la bandera de Irán ondeando.

Ni vídeo, ni audio, ni una fotografía reciente del líder supremo de Irán desde entonces. El hermetismo respecto a su situación ha sido total desde entonces. Lo único que se ha podido confirmar a través de un funcionario iraní citado por la agencia Reuters es que Jamenei resultó "levemente herido" por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, día que marcó el inicio de este conflicto en Oriente Medio.

El diario británico 'Daily Mail' llegó a informar este jueves que Jamenei estaría en coma tras resultar herido en esos ataques, incluso afirmando que habría perdido una pierna. 'The New York Times' también confirmaba que el líder supremo había sufrido heridas en esos ataques, apuntando a posibles secuelas en sus piernas. El mismo medio recogía que tres oficiales de Irán habían confirmado que Jamenei está escondido en un refugio con altas medidas de seguridad y con una capacidad de comunicación limitada. En IRN, agencia estatal de noticias, definieron al nuevo líder supremo como "un veterano herido en la guerra de Ramadán".

Jamenei no acudió ni tan siquiera al funeral de su padre, tampoco a su investidura. No hay fotografías recientes, ni vídeos. Nada. Todo hace que la rumorología sobre su situación actual se haya disparado y que se especule con que su elección se deba más como una provocación hacia Donald Trump.

Netanyahu bromea sobre su situación: "No emitiría pólizas de seguro de vida"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aprovechó su primera rueda de prensa desde el inicio de la guerra para amenazar de muerte a Jamenei. "No emitiría pólizas de seguro de vida a ninguno de los líderes de la organización terrorista... No pretendo dar un mensaje preciso sobre lo que planeamos ni lo que vamos a hacer", asegura Netanyahu.

Su declaración es una respuesta a ese comunicado de Jamenei en el que instaba a los vecinos de Irán a cerrar las bases estadounidenses en su territorio y proclamó que habrá "venganza por la sangre de sus mártires". "La demanda popular es continuar con nuestra defensa efectiva y hacer que el enemigo se arrepienta. Debemos seguir utilizando el mecanismo del bloqueo del Estrecho de Ormuz", aseguró.

La televisión estatal iraní no ofreció ninguna explicación de por qué el mensaje se leyó en voz alta en lugar de ser entregado en persona. Son las numerosas dudas y muy pocas certezas que tenemos acerca del paradero de un Jamenei que juega al despiste con los iraníes y con el mundo.

