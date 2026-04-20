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Acusan al rapero D4vd del asesinato de una menor cuyo cadáver encontraron en el maletero de su coche

¿Por qué es importante? La víctima tenía 13 años cuando se informó de su desaparición en 2024 en Lake Elsinore (California). Tras meses y un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños, encontraron su cuerpo.

El rapero David Anthony Burke, más conocido como D4vd.El rapero David Anthony Burke, más conocido como D4vd.GETTY IMAGES

El cantante D4vd será acusado este lunes de asesinato y otros cargos en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado el año pasado en el maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista.

D4vd, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando se informó de su desaparición en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre. Justo un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, detalló que los cargos contra el artista incluyen "las imputaciones más graves que se puedan presentar" en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales. "Dichas circunstancias especiales son: actuar con alevosía (acecho), cometer el crimen con fines de lucro o asesinar a un testigo en el marco de una investigación", detalló el fiscal, según ha recogido la agencia EFE.

El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante un juez este lunes, después de que fuera detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había estado aparcado durante semanas en la vía pública antes de que se llevara a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido denunciado su robo. El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han entrado en las listas de éxitos de Billboard.

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