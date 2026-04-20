Cuba confirma una reunión con representantes de EEUU en plenas tensiones: "La eliminación del cerco energético fue un tema de máxima prioridad"

Los detalles El diario oficial 'Gramma' ha desvelado la existencia de un encuentro en el que no se establecieron "plazos" ni "planteamientos conminatorios".

El Gobierno cubano ha confirmado una reciente reunión en la isla entre representantes de Washington y La Habana, en medio de tensiones bilaterales. Alejandro García del Toro, subdirector general a cargo de EE.UU. en la Cancillería cubana, destacó que no se establecieron "plazos" ni "planteamientos conminatorios". Durante el encuentro, Cuba instó a EE.UU. a eliminar el bloqueo energético impuesto desde enero, que ha exacerbado los apagones y paralizado la economía. La delegación estadounidense incluyó "secretarios adjuntos del Departamento de Estado", mientras que Cuba estuvo representada por un viceministro de Relaciones Exteriores. El reconocimiento de la reunión por parte de Cuba sigue a informes de medios estadounidenses sobre el encuentro del 10 de abril.

El Gobierno cubano ha confirmado este lunes la reciente celebración en la isla de una reunión entre representantes de Washington y de La Habana en medio de las tensiones bilaterales, según ha informado el diario oficial 'Granma' y ha recogido la agencia EFE.

"Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción. Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", afirmó a la publicación el subdirector general a cargo de EE.UU. en la Cancillería, Alejandro García del Toro recalcando que en el encuentro no se establecieron "plazos" ni "planteamientos conminatorios".

Por su parte, el Gobierno cubano instó a la delegación estadounidense en el encuentro a la eliminación del bloqueo energético que ha impuesto Washington a la isla desde enero, que ha prolongado los extensos apagones que sufre la isla y paralizado casi por completo la actividad económica.

"La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba en virtud de las normas que guían el libre comercio", ha apuntado García del Toro.

Según Granma, que no cita nombres concretos por parte de EEUU, participaron en el encuentro "secretarios adjuntos del Departamento de Estado", mientras que la parte cubana estuvo representada "al nivel de viceministro de Relaciones Exteriores".

Este reconocimiento por la parte cubana llega días después de que tres medios estadounidenses publicasen, citando fuentes anónimas, que representantes de ambos gobiernos se reunieron en La Habana el pasado 10 de abril.

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