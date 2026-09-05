La UE insiste en ponerse de perfil con Ceuta: "Europa no está por una migración que pase por la absorción de los flujos"

El contexto Esta próxima semana, Bruselas enviará una delegación a Ceuta para valorar qué tipo de ayuda enviará a la ciudad autónoma, algo que dictaminará evaluando la posible implicación de Marruecos en la crisis migratoria.

Bruselas enviará una delegación técnica a Ceuta para evaluar la ayuda necesaria ante la crisis migratoria, cuya implicación de Marruecos es crucial. Hace más de un mes, un cruce masivo de migrantes desde Marruecos a Ceuta desató esta crisis, y Europa ha mantenido una postura distante. Eduardo Saldaña señala que, si España no acusa a Marruecos, otros países europeos no lo harán. España ha rechazado previamente la ayuda de Frontex, y la UE dificulta el traslado de migrantes a la península. España busca apoyo de Frontex y considera integrar Ceuta en la Unión Aduanera o convertirla en una región ultraperiférica.

Bruselas enviará una "delegación técnica" a Ceuta la próxima semana para valorar el tipo de ayuda necesaria. Y la implicación, o no, de Marruecos en esta crisis migratoria es la que puede marcar la diferencia.

Porque hace ya más de un mes que se produjo el cruce masivo de migrantes desde Marruecos a Ceuta. El inicio de una crisis migratoria donde a Europa, más allá de algunas críticas (que luego se disiparon) al Gobierno de España, ni se le ve ni se le espera.

"Si el país afectado no señala a Marruecos, qué incentivo van a tener el resto de países europeos de señalar a un socio estratégico del norte de África", explica el periodista Eduardo Saldaña.

Porque no es la primera vez tampoco que España renuncia a la ayuda de Frontex, pero es que además a Pedro Sánchez le tenían ganas en Europa y no solo por la regularización masiva de migrantes. "Por la posición que toma con respecto a Israel, por la posición que toma en el gasto de defensa en el marco de la OTAN", comenta Jesús Núñez Villaverde, codirector del IECAH.

Es precisamente la Unión Europea la que, además, pone trabas a España para trasladar a los migrantes a la península. "Europa no está ahora mismo por una migración que pase por la absorción de los flujos. Está por una gestión que repela esos flujos", apunta Saldaña.

Por eso la UE da dinero a Marruecos para que controle sus fronteras. Y ahí, aseguran los expertos, es por donde se podría apretar al país africano: "Que Marruecos recibe cientos de millones de euros para hacer esa labor de control de las fronteras. España le suministra energía eléctrica y gas".

España finalmente sí ha pedido el apoyo de Frontex y quiere que Ceuta y Melilla estén blindadas por Europa: "Conseguir que se integren en la Unión Aduanera son temas cada vez más necesarios, pero en su día fueron quienes lo rechazaron".

La otra opción es convertir a Ceuta en una región ultraperiférica, una opción complica dada la cercanía de la ciudad autónoma con España.

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