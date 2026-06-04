Acercamiento histórico entre Trump y Putin: firmarán la construcción de un túnel submarino para unir Rusia y EEUU

¿Por qué es importante? Unir directamente Siberia y Alaska, aunque sea bajo el mar, es un sueño húmedo ruso desde hace décadas. Para Trump sería otra oportunidad de pasar a la historia, puesto que sería la primera conexión terrestre directa entre América y Asia.

Rusia continúa su ofensiva en Ucrania, pero esto no afecta la relación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ambos países planean firmar un preacuerdo para construir un túnel submarino en el estrecho de Bering, conectando Chukotka en Rusia con Alaska en Estados Unidos. Esta obra, considerada un sueño ruso desde hace décadas, representa una enorme oportunidad de negocio para EE.UU., con la participación de las tuneladoras de Elon Musk. El proyecto, conocido como el Puente Intercontinental de la Paz, uniría América y Asia, facilitando el comercio. Mientras tanto, los ataques rusos en Ucrania persisten, sin que Trump parezca preocuparse.

Rusia no da tregua en Ucrania. Esto, sin embargo, no parece alterar la buena sintonía entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Este viernes, según ha avanzado el negociador del presidente ruso, ambos países firmarán el preacuerdo de un importante proyecto conjunto: la construcción del túnel submarino en el estrecho de Bering que conectaría la región rusa de Chukotka con el estado de estadounidense de Alaska.

Trump ha pasado de amenazar a Putin, al que se ha visto la tarde de este jueves en su foro Económico de San Petersburgo, con más sanciones, a firmar (según asegura el Kremlin) un acercamiento tan histórico como subrepticio. "Funcionarios rusos y estadounidenses firmarán mañana un acuerdo para la construcción de un túnel bajo el estrecho de Bering, entre Chukotka y Alaska", ha informado el enviado del Kremlin Kirill Dmitriev.

Unir directamente Siberia y Alaska, aunque sea bajo el mar, es un sueño húmedo ruso desde hace décadas. Para EEUU supone, tuneladoras de Elon Musk mediante, una tremenda oportunidad de negocio. Porque se usarían, entre otras, unas especiales tuneladoras desarrolladas por los del tecnomagnate Elon Musk. De primeras puede parecer una locura, pero yendo al detalle apenas hay 82 kilómetros entre las fronteras de ambos países y la profundidad máxima es de 90 metros.

Para el neoyorquino sería, personalmente, otra oportunidad de pasar a la historia, puesto que el llamado Puente Intercontinental de la Paz sería la primera conexión terrestre directa entre América y Asia, y quizá el proyecto de ingeniería más ambicioso de toda la historia moderna. Dos túneles multiferroviarios, uno en cada dirección, o bien un túnel doble, facilitarían muchísimo el tráfico y el comercio entre los dos continentes.

Ya en octubre, con Volodimir Zelenski presente, Trump coqueteó con la idea, para disgusto del atribulado presidente ucraniano. Putin ha asegurado este jueves que está preparado para llegar a un acuerdo pacífico, pero en la práctica sus ataques contra Ucrania se han redoblado. Pero no parece importarle ya a Trump —si es que le ha importado alguna vez— que se enquiste y reencarnice la guerra contra Ucrania.

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